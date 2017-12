Revelion. Mii de polițiști, gata să intervină Din totalul politistilor angrenati suplimentar, peste 5.100 sunt politisti de ordine publica, aproape 1.400 sunt de la rutiera, iar restul sunt de la celelalte structuri, respectiv politia transporturi, investigatii criminale, investigarea criminalitatii economice, luptatori de interventie rapida si politisti de la arme, explozivi si substante periculoase, conform Agerpres. Politistii de la transporturi vor patrula zilnic in peste 200 de statii si triaje de cale ferata, in aproape 200 de trenuri, in 11 aerogari (internationale si nationale), precum si in 14 porturi la Marea Neagra sau… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Peste 8.000 de politisti, cu aproape 4.000 de autospeciale si peste 100 de caini de serviciu, vor fi gata sa intervina in noaptea de Anul Nou, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta cetatenilor,…

- S-au scurs mai bine de 24 de ore în agonie pentru un cal abandonat pe un câmp din Constanța. Batut, lasat fara o sursa de apa și de hrana, bietul animal a așteptat mai bine de o zi ca vreunei autoritați sa i se faca mila de el și sa-l salveze. Nu doar ca nu s-a întâmplat…

- Din totalul celor 300 de rezervații naturale ale lumii, Delta Dunarii ocupa locul trei ca importanța ecologica. Datorita celor peste 5000 de viețuitoare indexate pana in acest moment, aceasta regiune pitoreasca și-a primit titulatura de Rezervație a Biosferei in cadrul UNESCO inca din anul 1991. Rezerva…

- Politistii de frontiera au depistat un nou grup, alcatuit din noua cetateni din Irak si Siria, care incercau sa intre clandestin in tara noastra dinspre Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde, in dreptul localitatii constantene Dumbraveni. In urma cu o saptamana, doi cetateni turci au fost arestati…

- In cursul saptamanii trecute, 65 de straini, care au fost depistați la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, au cerut azil in Romania, conform Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). Polițiștii de imigrari au preluat, la sfarșitul saptamanii trecute, de la Poliția de Frontiera, 65 de persoane…

- Cei peste 60 de cetațeni straini, care au fost depistați de Garda de Coasta la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, in noaptea de 27 spre 28 noiembrie, fiind ulterior aduși in Portul Constanța, au solicitat acordarea unei forme de protecție internaționala din partea statului roman, fiind cazați…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, coordonati de procurorul investit in cauza din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au continuat cercetarile in cazul a doi cetateni turci care au transportat pe Marea Neagra, cu ajutorul unei ambarcatiuni, peste 60 de persoane…

- Politistii locali si pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta se pregatesc sa intervina pentru a lua masuri a acoperisului la sediul unei banci comerciale din zona Garii Constanta. Locatarii din zona au sesizat Politia Locala, dupa ce au observat ca pe fondul vantului puternic,…

- Inca de pe vremea turcilor, Pestera Sfantului Andrei si izvoarele din padurea Cuzgunului erau renumite in toata Dobrogea pentru sfintenia lor, incat si musulmanii veneau aici sa se roage. Asa se face ca, nu la mult timp dupa unirea Dobrogei cu Patria Mama, traditia Pesterii Sfantului Andrei a inceput…

- Sarbatorim 139 de ani de cand Dobrogea, teritoriul dintre Dunare si Marea Neagra, a revenit oficial Romaniei, urmare a Tratatului de Pace de la Berlin din 1878. Pentru mine nu exista in lume un loc mai drag ca acesta. In copilarie, de cate ori reveneam din cantonamente sau de la concursuri pe meleagurile…

- Polițiștii de la Transporturi au depistat și reținut, pentru 24 de ore, doua persoane acuzate de comiterea unui furt. ”La data de 22 noiembrie a.c., în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Postului de Poliție TF Cluj-Napoca au identificat, pe peronul garii,…

- Noi, dobrogenii, am sarbatorit, pe 14 noiembrie, Ziua Dobrogei. Este ziua in care, in anul 1878, Dobrogea a revenit, oficial, in componenta statului modern roman. Dar ziua in care armata romana isi facea intrarea in orasul Constanta a fost 23 noiembrie 1878. Asadar, mai putem vorbi, si in aceste zile,…

- Istoria Dobrogei este indisolubil legata de Dunare si Marea Neagra. Apa i a sapat relieful cu uimitoarea sa biodiversitate si a facut posibil progresul economic si social. Deschiderea la mare a generat deopotriva oportunitati si legaturi cu lumea larga, dar si vulnerabilitati in fata cuceritorilor,…

- Politia Romana desfasoara permanent activitati pentru prevenirea si combaterea braconajului piscicol. In urma activitatilor desfasurate aceasta saptamana de politistii Serviciului de Politie Delta Dunarii, au fost constatate 27 de infractiuni, au fost aplicate peste 400 de amenzi si au fost confiscate…

- Amplificarea legaturilor economice intre Dobrogea si teritoriile de peste fluviu, miscarea locuitorilor de o parte si de alta a Dunarii, sprijinul prin carti si bani acordat comunitatii romanesti in deceniile sapte si opt ale secolului al XIX lea au intarit in randul acesteia sentimentul de fratietate…

- In luna mai 1867, in urma catorva calatorii pe Dunare, principele Carol l debarca la Giurgiu, unde se intalneste cu Dejardins, profesor francez, remarcat pentru studiul facut asupra gurilor fluviului Rhon, trimisul imparatului Iosef al ll lea pentru a intocmi o lucrare asemanatoare la gurile Dunarii.…

- Unirea Dobrogei cu Patria Mama, in luna noiembrie a anului 1878, reprezinta pentru Fortele Navale Romane un moment important in dezvoltarea acestei categorii de forte din Armata Romaniei. Apararea celor 245 de kilometri de tarm la Marea Neagra a generat dezvoltarea segmentului maritim al Marinei Militare…

- Theacute;ophile Lavalleacute;e 1804 Paris 1866 Versailles a fost profesor de istorie, geografie si statistica la scoala militara de la Saint Cyr.In iulie 1853, armatele rusesti au invadat Principatele Romane vasale sultanului, declansand Razboiul Crimeii 1853 1856 . Lavalleacute;e a fost trimis in regiune…

- Se implinesc anul acesta 139 ani de cand tanara armata romana, din care facea parte si Jandarmeria, iesea victorioasa din prima mare confruntare armata desfasurata pe un teritoriu strain si impotriva unui inamic de temut al vremii. Romania obtinea, prin ceea ce avea sa devina cunoscut drept Razboiul…

- Intrebata daca politistii din Romania sunt protejati si pregatiti, ministrul de Interne Carmen Dan a declarat ca nu considera acest lucru. ”Nu consider ca politistii sunt indeajuns de protejati. Nu consider ca sunt indeajuns de pregatiti. Tocmai de aceea ne-ati vazut astazi (joi – n.r.)…

- Reintegrarea Dobrogei in granitele statului roman a insemnat pentru provincia dintre Dunare si Marea Neagra racordarea la ritmul de dezvoltare al tarii. Odata cu o administratie noua, a urmat o indelunga perioada de adaptare la modernitate, insotita de entuziasm edilitar. Constanta, ca parte importanta…

- Polițiștii suceveni au organizat, in perioada 2 – 4 noiembrie a.c., mai multe acțiuni de prevenire si combatere a transportului ilegal de material lemnos. In cadrul acestei acțiuni, polițiștii au fost organizate filtre rutiere si au fost controlate peste 50 de transporturi de material lemnos. Poliția…

- Politistii de la transporturi din Dolj si Olt au ridicat in vederea continuarii cercetarilor, in urma a șapte perchezitii efectuate in aceasta dimineata, peste 20.000 pachete de tigari netimbrate, peste 23.000 de lei si 1.000 de euro. Astfel, potrivit unui ...

- Politistii de la Rutiera si de la Transporturi au actionat pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie din zona aeroportului international Henri Coanda Bucuresti, in urma raziei fiind aplicate 32 de sanctiuni contraventionale, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).…

- Trupul celei de-a patra persoane care se afla în masina cazuta în Dunare, la începutul lunii octombrie, în judetul Caras-Severin, a fost gasit de autoritatile sârbesti la 44 de kilometri de locul accidentului, potrivit Mediafax. Purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- La 14 noiembrie 1878, Dobrogea a revenit la sanul patriei-mama, iar la 23 noiembrie 1878 administratia romaneasca intra in noua provincie dintre Dunare si Marea Neagra. Ce gaseau la avea vreme autoritatile in teritoriul care statuse 450 ani sub stapanire otomana?

- Doi barbati din județul Galați au fost prinși de polițiști, in dreptul localitații Braniștea, cu aproape 200 de kilograme de sturioni, din specia nisetru. Peștii, cu dimensiuni de peste un metru, erau transportați cu o autoutilitara. Galațenii sunt acum cercetatati de politisti. Pescuitul sturionilor…

- "Dobrogea, pamantul cuprins intre Dunare si Marea Neagra, pe teritoriul Romaniei de astazi 2002 , exista inca laquo;de la inceputul lumiiraquo;. Originile acestui pamant care dainuie inca din era Primara a formarii globului, dupa cum o marturisesc Muntii Macin din nordul provinciei, ce fac parte din…

- In acest sfarsit se saptamana, efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, in cooperare cu lucratori din cadrul I.P.J. Constanta, I.S.U. Constanta si Politia Locala vor actiona pentru asigurarea climatului de ordine la o serie de evenimente publice organizate in zona…

- Sub genericul „Arhive, Cetatenie si Interculturalism”, Serviciul Judetean Galati al Arhivelor Nationale va invita vineri, 20 octombrie 2017, de la ora 12.00, la sediul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii „Rasvan Angheluta” Galati sa participati la vernisajul expozitiei „Reprezentante diplomatice…

- Datorita importantei pe care o avea teritoriul dintre Dunare si Marea Neagra, autoritatile au cautat sa asigure un climat favorabil desfasurarii activitatilor comerciale, fiind aducatoare de profit pentru practicanti, dar si pentru autoritatile locale. Inainte ca teritoriul dintre Dunare si Mare sa…

- Polițiștii au confiscat peste cinci tone de pește in urma acțiunilor de combatere a braconajului piscicol. Timp de o saptamana, oamenii legii au efectuat verificari și controale in Delta Dunarii și in Marea Neagra și au aplicat peste 90 de amenzi. In perioada 9 – 15 octombrie, polițiștii Serviciului…

- Un politist aflat in misiune a fost ranit grav intr-un accident rutier in Timisoara dupa ce un sofer nu i-a acordat prioritate. Purtatorul de cuvant al Politiei Timis, Florina Dragomir, a declarat ca un sofer nu a acordat prioritate unui politist local aflat in misiune, care circula regulamentar din…

- Data de 14 noiembrie 1878 este considerata ziua in care Dobrogea a revenit, oficial, in componenta statului modern roman. In momentul in care a iesit de sub stapanirea Imperiului Otoman, teritoriul dintre Dunare si Marea Neagra beneficia deja de o cale ferata, construita de o firma britanica, dar cu…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au prins in flagrant cinci cetateni romani care au preluat, cu sprijinul unui marinar sarb, de pe o nava de la malul Dunarii, 1.600 litri produs petrolier, cu miros specific de motorina. In data de 09.10.2017, in jurul orei 23:40, politistii de frontiera…

- Miercuri, 11 octombrie, avand in vedere numarul mare de pelerini care vin cu trenul in municipiul Iasi pentru a participa la Sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, politistii de la Transporturi au desfasurat o activitate preventiva in Gara Mare. In cadrul activitatii, pelerinii au primit pliante…

- Un autoturism, in care se aflau patru persoane adulte și un copil, a cazut, sambata, in Dunare, in zona comunei Coronini. Una dintre persoanele care se aflau in mașina — șoferul — a reușit sa se salveze și sa ajunga la mal. Acesta a fost transportat la spital in vederea acordarii primului ajutor medical,…

- O carte din seria celor care nu trebuie sa lipseasca din biblioteca niciunui dobrogean pasionat de istoria pamantului dintre Dunare si Marea Neagra, "Tatarii din Romania. Istoric. Spiritualitate. Identitateldquo;, de Ibram Nuredin, va fi lansata vineri, 13 octombrie, de la ora 17.00, in sala Prestige…

- Francesco Nardi 1808 Vardo 1877 a fost un teolog italian care a predat la universitatea din Padova si a scris 62 de carti despre istoria catolicismului, pastrate la biblioteca Vaticanului.In 1852, el a calatorit pe Dunare si Marea Neagra spre Constantinopol Istanbul. Calatoria pe Dunare devenise posibila…

- Un barbat, soția și mama acestuia, in varsta de 73 ani, s-au aruncat in Dunare, insa un polițist i-a salvat in ultima clipa. Se pare ca batrana, impreuna cu fiul si cu nora sa au baut mai intai o substanta periculoasa, apoi au intrat in Dunare. Cei trei au fost observati de un politist,…

- Femeia in varsta de 73 de ani impreuna cu fiul si cu nora sa au baut intai o substanta periculoasa, apoi au intrat in Dunare. Cei trei au fost observati de un politist, care a luat o barca de la doi pescari si a plecat sa-i salveze. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Citeste…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa pe numele soferului care pe 7 octombrie a cazut cu masina in apele Dunarii, in zona localitatii Coronini, iar daca cei patru pasageri ce ar fi fost in autoturism si sunt in prezent disparuti vor fi gasiti fara viata, conducatorul…

- Operatiunile de cautare a masinii cazute in Dunare, in dreptul localitatii Coronini din judetul Caras-Severin, in care s-ar afla o familie cu doi copii, au fost reluate duminica dimineata. Autoturismul a fost localizat si scos din apa, insa familia luata la ocazie nu se afla in interiorul acestuia.…

- Alexandru Razvan Cuc a deschis, joi, „Silk Road Summit” in Portul Constanta, declarand ca sustine conectarea Europei de Caucaz si Asia Centrala prin Portul Constanta. „Este un pas foarte important! Dupa cum vedeti, avem aici stranse autoritati din partea tuturor statelor care participa la…

- Poziționata pe locul trei mondial ca importanța ecologica, Delta Dunarii este destinația de vazut in orice perioada a anului mai ales la mijlocul toamnei cand natura devine spectaculoasa. Acest muzeu al naturii este singura delta din lume declarata Rezervație a Biosferei, dar și locul cu cea mai vasta…

- "Vrem sa facem summitul mai vizibil, mai performant si, in final, sa promovam proiecte comune de substanta. Aceste proiecte dorim sa le prezentam, evident, si partenerilor europeni. (...) Aceasta Initiativa este profund pro-europeana, in acelasi timp insa aceasta initiativa subliniaza importanta…

- Zeci de familii din Aghireșu Fabrici, care locuiesc in blocurile din apropierea fostei fabrici de creta și cerneala, nu mai pot dormi liniștite din cauza unor aurolaci care iși fac viața prin halele abandonate ale Napochim Cluj. Oamenii au facut sesizari și reclamații, dar nimeni nu pare sa puna stop…