Stiri pe aceeasi tema

- ANUL NOU 2018. Care sunt traditiile care sunt respectate în întreaga lume, pentru noroc? Vei descoperi ca sunt printre cele mai diverse, iar tara noastra a preluat unele dintre acestea!

- Oana Lis le-a aratat tuturor lenjeria intima pe care o va purta in noaptea dintre ani. Vedeta s-a bucurat prea mult cand a primit perechea de chiloți, incat nu a rezistat sa le-o arate și prietenilor de pe rețelele de socializare.

- Apetitul pentru shopping al locuitorilor din orașul de pe Bega nu s-a potolit dupa marile achiziții de Craciun, astfel ca, dupa vreo trei zile de pauza de la umblatul prin magazine, lumea a revenit printre rafturi. Parcarile celor doua mall-uri sunt pline, iar ocupanții autoturismelor… refugiati la…

- Tudor Carstoiu, tanar activist civic, specialist in marketing, in cadrul unui interviu acordat DC News, a discutat despre acest subiect. El a zis ca nu se poate vorbi despre un lideri, in mod oficial, ci de mai mulți mini lideri. Totuși, el l-a dat exemplu pe Cristian Mihai Dide, unul dintre…

- Am crescut cu concepția ca Sarbatorile de Iarna sunt unele dintre cele mai fericite momente ale anului, insa specialiștii spun ca nu este deloc așa. Pentru mulți oameni, mirajul feeric al Sarbatorilor constituie punctul de declanșare a episoadelor depresive. Tristețea apasatoare ii afecteaza in special…

- UPDATE 19:00 - Protestatarii au pornit in marș catre Parlament. Protestul este intitulat "Nu vrem sa fim o nație de hoți". Oamenii au adus pancarte cu mesaje anti-PSD și anti-Liviu Dragnea și scandeaza lozinci impotriva Guvernului. "Jos Tariceanu, Dragnea și Dorneanu!" și "Sarbatori fara infractori!"…

- Numarul protestatarilor care merg in mars spre Parlament a ajuns la cateva mii. In Piata Palatului, oamenii au aplaudat pentru Regele Mihai si au tinut un moment de reculegere in memoria eroilor Revolutiei, relateaza news.roDe asemenea, manifestantii au strigat ”Jos comunistii”, ”Libertate”,…

- Protest spontan in Piata Victoriei, fata de legile justitiei si amendamentele la Codurile penale, proiecte care vor fi dezbatute maine, in Senat si, respectiv, in comisia speciala condusa de Florin Iordache.Un flashmob care are loc in Piata Victoriei, organizat pe retelele de socializare, la care participa…

- Protest mut in Piața Victoriei, duminica 17 decembrie. Pe pagina de Facebook a evenimentului, organizatorii i-a indemnat pe cetatenii care doresc sa sustina Justitia din Romana sa participe la manifestare. Protestul a inceput in jurul orei 15.00. Este un protest tacut, cu oameni care si-au acoperit…

- "Iesim duminica sa tragem un semnal de alarma fata de asaltul impotriva justitiei. Hai sa fim cu totii in strada duminica pentru a da alarma! Tacerea noastra e puterea lor, asa ca hai sa facem galagie! Luptam pana la capat", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului, intitulat dupa discursul…

- Blocul Național Sindical (BNS) organizeaza, marți, un protest fața de masurile fiscale, in Piața Victoriei, la manifestație urmand sa participe și peste 600 de sindicaliști de la Automobile Dacia. Update: In jur de 2000 de protestatari, membri ai Blocului Național Sindical, sunt in Piața Victoriei…

- Proteste in fata Guvernului Romaniei. Aproximativ 2.000 de oameni, membri ai Blocului National Sindical, au iesit in strada nemultumiti de masurile fiscale adoptate de Executiv. Oamenii se tem ca, incepand cu anul viitor, vor fi afectati direct de legile adoptate.

- Nu mai vrem sa traim in saracie, spun inițiatorii proiectului: in Romania salariul minim va fi de 400 de euro in ianuarie, iar salariul mediu este de circa 800 de euro. In Bulgaria iși bat joc de noi cu salarii de 200 de euro și pensii de 100 de euro. De ce sa mai platim taxe pentru Sofia și nu pentru…

- O femeie care a inșelat o vanzatoare de la una dintre casuțele de la Targul de Craciun din Piața Victoriei a fost prinsa de polițiștii locali. Oamenii legii au auzit la un moment dat o vanzatoare care striga sa fie reținute doua persoane deoarece au inșelat-o la bani. Polițiștii locali au identificat…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, duminica seara, in Piața Victoriei, pentru a protesta fața de modificarile la legile justiției susținute in Parlament de majoritatea PSD-ALDE, manifestații de amploare mai redusa avand loc și in Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu și Craiova. Protestul s-a desfașurat…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca va face o plangere penala impotriva oamenilor care au distrus bunurile municipalitații. Edilul a spus ca ii va reclama și pe cei care au „perturbat” buna desfașurare a unui eveniment public legal. Edilul a vorbit despre masurile pe care le…

- Protestatarii din Piata Victoriei s-au imbrancit cu jandarmii mobilizati in fata Guvernului si au daramat gardul pus de municipalitate pentru Targul de Craciun, ei fiind nemultumiti de initiativa Primariei Capitalei de a organiza evenimentul in locul in care ei manifesteaza de la inceputul anului. …

- In pofida ploii, protestatarii au scandat impotriva Guvernului, dar si impotriva primarului Capitalei Gabriela Firea. La un moment dat, o mare parte a celor aflati in Piata Victoriei s-au prins in Hora Unirii, pe care au incheiat-o in aplauze. Mitingul s-a desfasurat sub titulatura…

- Cele cateva sute de persoane care s-au adunat vineri seara in Piata Victoriei au scandat lozinci impotriva Guvernului si au cantat Imnul National. Oamenii sunt echipati cu umbrele pentru a se proteja de ploaie si cativa au pancarte. Ei isi manifesta nemultumirea si fata de faptul ca Primaria Capitalei…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a anuntat ca va organiza intre 5-17 decembrie, in Piata Victoriei, un targ de sarbatori, in conditiile in care legea organizarii adunarilor publice nu permite desfasurarea a doua manifestatii in acelasi loc. Reactia protestatarilor nu a intarziat sa…

- In jur de 200 de oameni au venit vineri seara, in jurul orei 18,00, in Piața Victoriei din Capitala, locul in care au fost organizate proteste in ultimul an. Mulți poarta umbrele, întrucât ploua marunt. Primaria Capitalei va organiza, în Piața Victoriei,…

- "Nu este cea mai inspirata alegere. Am aflat și eu astazi despre aceasta decizie. In primul rand, cum ajunge omul acolo? Ca nu prea sunt treceri de pietoni. Eu cred ca doamna Firea iși va da seama ca nu este cea mai inspirata alegere. Mai mult, am ințeles ca se și interpreteaza ca se face targ ca…

- Primaria Capitalei va organiza, in Piața Victoriei, in perioada 5-17 decembrie, evenimentul cultural dedicat copiilor "Targ de sarbatori - Festival de colinde și obiceiuri de iarna", urmand ca pe 31 decembrie, in același loc, sa se desfașoare concertul de Revelion.

- PMB anunta ca va organiza între 5-17 decembrie, în Piata Victoriei, un târg de sarbatori, în conditiile în care legea organizarii adunarilor publice nu permite desfasurarea a doua manifestatii în acelasi loc. Protestatarii au anuntat ca nu pleaca din Piata Victoriei…

- Centrul Timișoarei se tranforma din nou in șantier. In 2018, primaria orașului va da startul lucrarilor de reabilitare a Pieței Victoria. Anunțul a fost facut de primarul Nicolae Robu astazi, in cadrul conferinței de presa saptamanale. Vestea buna vine insa și cu amenințarea cu sancțiuni dure pentru…

- „Mambo nr. 5” va rasuna in Piața Victoriei din Timișoara, in seara de Revelion. Celebrul artist german Lou Bega vine sa le cante timișorenilor la trecerea dintre ani. Alaturi de el, pe scena urca și Cargo, Feli și Alexandra Mitroi.

- Senatorul social-democrat Claudiu Manda a anuntat ca pe 9 decembrie, la Craiova, va fi organizat un miting pentru a vedea în ce masura populatia sustine Guvernul si masurile aplicate de acesta. "În weekend ne-am întâlnit, cei de la Dolj, cu toti primarii…

- Romanii au iesit din nou in strada, duminica seara, in apararea justitiei si a statului de drept, in peste 100 de orase din tara si din strainatate. La Bucuresti s-au adunat in Piata Victoriei peste 10.000 de oameni, care au plecat in mars spre Parlament, iar numarul lor s-a triplat, pe masura…

- UPDATE ORA 22.11 Peste 20.000 de protestatari, potrivit unor surse, au manifestat, duminica, cerand retragerea legilor Justiției, respingerea in Parlament a Ordonanței privind modificarea legislației fiscale, demisia Guvernului și a președinților Camerei Deputaților și Senatului. Oamenii…

- Un protest masiv se anunta în aceasta seara în Bucuresti si marile orase ale tarii. În Capitala, protestul începe la ora 18:00, în Piata Victoriei, urmând ca la 19:30 oamenii sa plece

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat ca va participa la protestele impotriva legilor justiției, din Piața Victoriei, și a cerut coaliției PSD-ALDE sa retraga cu totul proiectele de lege din Parlament.Citește și: SONDAJ - Ce domenii cred romanii ca trebuie reformate cu prioritate. Justiția,…

- Anca Murgoci: Ați postat un nou mesaj care iar va duce, probabil, la manipulare. Razvan Constantinescu: Eu vreau valva cat mai mare. Sunt de acord cu valva și o incurajez. Anca Murgoci: Am vazut ca ați vazut un razboi cu presa locala. Razvan Constantinescu: Nu am avut, ci urmeaza…

- Un protest impotriva proiectului de modificare a legilor justitiei, programat duminica seara, incepand cu ora 18:00, in Piata Victoriei, era deja anuntat pe pagina de Facebook a comunitatii Coruptia ucide, unde s-a facut mobilizarea si pentru protestele de amploare de la inceputul anului. Pe Facebook,…

- Un numar de 150 de persoane protestau, duminica seara, in Piața Victoriei din Capitala, dar și in alte orașe ale țarii fața de modificarea legilor justiției. Oamenii s-au adunat in jurul orelor 18.30, iar numarul lor a mai crescut intre timp.

- Protestatarii au venit cu pancarte, pe care au inscriptionat mesaje precum: „Campioana la stat paralel”, „CCR crapa de Rusine”, „Romanio, te iubesc!”, „Demisia”, „Inapti pentru inadaptati”. „Sunt extrem de dezamagita de modalitatea in care este condusa aceasta tara. Am fost si in iarna la…

- Cateva sute de oameni protestat, duminica seara, la Bucuresti, in Piata Victoriei si au mers apoi in mars spre sediul central al PSD. Cativa manifestanti au aruncat suluri de hartie igienica in sediul central al PSD din Bulevardul Kiseleff. Oamenii s-au declarat nemultumiti de modificarile legilor justitiei…

- UPDATE 20.35: Doua persoane care participau la protestul din fata sediului PSD au fost ridicate de jandarmi, dupa ce ar fi refuzat sa se legitimeze. Acesti au fost dusi la sectia de politie, unde urmeaza se li se stabileasca identitatea, potrivit Jandarmeriei Capitalei. "Jandarmii incepeau…

- „Vremuri din ce in ce mai urate. Vedem cum parlamentul si guvernul, prevalandu-se cinic de principiile democratiei, darama unul dupa altul, in stilul cel mai nedemocratic cu putinta, pilonii natiunii: dupa justitie, a venit randul economiei si finantelor. Educatia si cultura sunt deja sub nivelul solului.…

- ”Poporul roman este un popor inteligent (...) Vreau sa ii rog pe romani sa se gandeasca, am vazut ca sunt multi care incurajeaza iesirea in strada, un drept al fiecaruia dintre noi, sa citeasca aceasta ordonanta, sa se duca la sursa si sa se gandeasca daca ies in strada pentru interesul lor propriu…

- Solicitarile pentru invatamantul dual pot fi transmise Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT) pe adresa de e-mail vet@tvet.ro. Ulterior, CNDIPT va inainta inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti solicitarile primite…

- "Ori exista o foarte mare dezinformare, ori cei care protesteaza nu cunosc legile, pentru ca cele doua probleme invocate - cea cu nunirea si revocarea procurorilor, noi am prevazut presedintele sa fie cel care are ultima semnatura, iar in ceea ce priveste Inspectia Judiciara, noi am prevazut sa fie…

- Evenimentele LIVETEXT: 19.05: Protestatarii au plecat in mars spre Romana, desi in Piata Victoriei continua sa vina sute de oameni de la metrou sau de pe strazile adiacente. Ora 18.58: Andreea Cretulescu face show la Romania TV: Ultimele noutati despre pensii: datele de la INS, datele oficiale, arata…

- FOTO-Mii de oameni protesteaza in Piata Victoriei și in alte orașe din țara Protest în Piața Victoriei. ArhivaFoto. UPDATE: Aproximativ 300 de bihoreni s-au adunat duminica seara in Piata Unirii din Oradea pentru a protesta impotriva proiectului de modificare a Legilor Justitiei. …

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara dar si in strainatate, in orase precum Paris, Berlin, Roma, Zurich. UPDATE 2: Numarul protestatarilor din Bucuresti a ajuns la peste 10.000. Acestia merge in mars spre Parlament, iar…

- Cateva mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei si au plecat in mars spre Parlament pentru a protesta fata de modificarile la legile justitiei. Oamenii scandeaza "Justitie, nu coruptie", "Nu vrem sa fim o nati...

- Au aparut și primele incidente la protestul ”Nu vrem sa fim o nație de hoți”.Citește și: Au inceput protestele #rezist in Piața Victoriei: protestatarii merg spre Parlament/ TRANSMISIE LIVE Cateva sute de persoane au ieșit in strada la Galați, iar la un moment dat aceștia s-au imbrancit…

- Aproximativ 100 de de persoane s-au adunat, duminica, în centrul Timisoarei, pentru a protesta fata de vaccinarea obligatorie. Oamenii au scandat “Opriti vaccinarea obligatorie” sau “Parinti, fiti responsabili”, potrivit Mediafax. Protestatarii au tinut în…

- Protestul sindicalistilor Sanitas a inceput la ora 11.00 in fata Ministerului Finantelor Publice, dupa ce proteste asemanatoare au avut loc si luni, la Ministerul Muncii, si miercuri, la Ministerul Sanatatii. Sindicalistii au avut pancarte cu mesaje precum „Ne-ati mintit sa va dam votul. Ne prostiti…

- Mii de bugetari protesteaza, miercuri, in Piata Victoriei din Bucuresti. Oamenii sunt nemultumiti de transferul taxelor sociale de la angajator la angajat, acestia sustinand ca ar urma sa le scada si veniturile. Practic, acestia au realizat ca au fost mintiti in campanie si maririle promise au fost…

- In București, pe 4 octombrie 2017 va avea loc un miting in Piața Victoriei incepand cu orele 11,00. In cazul in care Guvernul menține propunerea de transfer al taxelor sociale de la angajator la angajat in propunerea de buget pentru 2018, se vor constitui premisele pentru declanșarea unui conflict…