Revelion in kimono Asa a petrecut Andreea Marin, noaptea dintre ani Andreea Marin ar fi putut participa oricand, probabil, la o petrecere de mare fite, in noaptea dintre ani. Totusi, prezentatoarea TV a preferat sa petreaca Revelionul in pijamale sau, mai bine zis, in kimono. „Zana” a scris și un text emoționant, pe Facebook, in care iși explica alegerea, dar in care amintește și de cei dragi, pe care i-a pierdut. „Cea mai dorita noapte dintre ani pentru mine e cea in care nu port veșminte complicate, ci doar o camașa de casa, o pijama moale și calduroasa ori un halat cu flori vii, desprinse parca din gradina mea. Cel mai frumos Revelion e cel in care nu am nevoie… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

