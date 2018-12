Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea de Revelion va aduce concerte in Piața Prefecturii din Targu Jiu, iar la miezul nopții va fi un foc de artificii, dupa cum anunța primarul Marcel Romanescu. "Va fi un spectacol care va incepe la ora 22, cu o form...

- La trecerea dintre ani, alexandrenii se vor bucura de traditionalul foc de artificii, dar si de un spectacol de muzica oferit, nu de vreo formatie sau vreun solist vocal, ci de videoclipuri ce vor rula pe ecranul montat pe scena amplasata pe platoul de la finante. Evenimentul este organizat, asa cum…

- Pe o vreme potrivnica cu drumuri inzapezite și temperaturi cu multe grade sub zero, echipa de baseball a Clubului Sportiv Școlar (CSȘ) a ajuns pana in capitala pentru cel mai important meci al vieții.

- Tineri din trei judete ale tarii dintre care opt din Botosani au participat, in perioada 8-11 noiembrie 2018, la festivitatea de inchidere a proiectului "Buhalnita, legenda de la poalele Ceahlaului".

- Situația din zona adiacenta Pieței Centrale a municipiului a scapat de sub control, cel puțin in cursul acestui an, iar disconfortul uriaș era resimțit intr-un mod accentuat de catre oamenii care locuiesc la blocurile din apropiere. Și nu in ultimul rand de botoșanenii care obișnuiesc sa faca cumparaturi…

- Programul european de extindere și modernizare al sistemului de apa și canalizare nu a provocat probleme doar pe strazile laturalnice, ci chiar și in zona ultra centrala a municipiului Botoșani.

- O acțiune inedita a avut loc joi seara in municipiul reședința de județ. Caravana Tricolorul promovata de Tineretul National Liberal la nivel național a strabatut deja sute de kilometri și a ajuns intr-un final și la Botoșani.