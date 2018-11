Stiri pe aceeasi tema

- Paul Surugiu, Fuego pe numele de scena, și-a surprins fanii, dupa ce a postat un mesaj pe pagina sa de socializare. Artistul este melancholic și vorbește despre desparțirea de persoanele dragi. “De multe ori ne luam bun ramas fara sa ne gandim la ce va fi, la ce am fi putut spune ori face! Poate…

- Viorica si Ionita de la Clejani caștiga foarte bine din muzica, meseria pe care o practica de foarte mulți ani și cu mult profesionalism. Asociatia ”Dragostea de la Clejani”, deținuta de Ionita si Viorica, a incasat o suma record de la Primaria Sectorului 5, pentru un singur eveniment. Circa 21.500…

- Criteriile de jurizare au ținut cont în special de amplasarea, cromatica si formele în care au fost aranjate florile, diversitatea florilor folosite și maniera în care acestea armonizeaza cu mediul în care au fost amplasate. Juriul a fost format din profesori de la…

- Fuego, pe numele sau real Paul Surugiu, se intoarce pe micile ecrane din aceasta toamna. Artistul va prezenta o noua emisiune la postul de televiziune TVR2. Fuego va putea fi vazut din 7 octombrie la carma emisiunii „Drag de Romania mea!”, un show care va fi difuzat in fiecare duminica, de la ora 15:00:…

- Toamna aduce emisiuni surpriza la TVR 2. Paul Surugiu – FUEGO – se alatura, din 7 octombrie, vedetelor postului intr-o super producție: „DRAG DE ROMANIA MEA!”. Citește și: FUEGO A FACUT INTALNIREA DE 20 DE ANI DE LA TERMINAREA FACULTAȚII! Fuego va prezenta o emisiune care va rula pe TVR 2 Cunoscut pentru…

- Doliu in muzica, dupa ce rapperul Donnell Robinson, cunoscut sub numele de scena MC Overlord, a decedat. Artistul s-a stins din viața miercuri, la varsta de 49 de ani, dupa ce pe toata perioada verii fusese spitalizat. Problemele de sanatate incepuse cu o hernie, care a dus la mai multe operații suferite.…

- Muzica romaneasca e in mare sarbatoare azi. Andra, Ovi și, desigur, trubadurul romantic, Paul Surugiu-Fuego, iși celebreaza ziua de naștere. Fuego va sarbatori prin munca, pentru ca-i place sa fie inconjurat de oamenii care-l iubesc și-i apreciaza muzica. Spune, in exclusivitate pentru CANCAN, ca intinerește…

- Pictura nu a fost dintotdeauna scopul principal a lui Robert Abkorovits, dar perseverența in acest domeniu i-a adus, dupa cațiva ani, recunoaștere internaționala. (Cele mai bune oferte laptopuri)Acum un pictor cu expoziții in Anglia și Statele Unite, Robert a fost, in primii ani de școala, un invațacel…