Revelion, artificii și pertarde. Câini speriați. Ce trebuie să faci Stapanii sunt sfatuiti, in general, de catre medicii veterinari si de organizatiile pentru protectia animalelor sa nu faca prea mult caz atunci cand cainii lor sunt speriati, pentru ca acestia sa nu devina dependenti de atentia umana. Expertii cred acum ca acest sfat nu functioneaza, iar proprietarii de animale ar trebui sa le linisteasca imediat ce acestea se sperie. Cand sunt inspaimantate de zgomote este foarte probabil sa devina foarte agitate. Dr. Rachel Casey, director pentru cercetari comportamentale in cadrul organizatiei Dogs Trust, a precizat ca sfatul recent se bazeaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cainii speriati de artificiile de Anul Nou ar trebui mangaiati si linistiti, nu ignorati, conform organizatiei caritabile Dogs Trust cu sediul in Marea Britanie care a atras atentia ca sf...

- Cainii speriati de artificiile de Anul Nou ar trebui mangaiati si linistiti, nu ignorati, conform organizatiei caritabile Dogs Trust cu sediul in Marea Britanie care a atras atentia ca sfatul promovat in ultimii ani potrivit caruia animalelor nu trebuie sa li se acorde o atentie deosebita cand sunt…

- Revelion 2018. Se spune ca daca mancam peste la trecerea dintre ani "alunecam" mai usor printre necazuri. Pestele simbolizeaza abundenta si trebuie asezat intreg pe farfurii, altfel, spun superstitiosii, norocul se fragmenteaza. Nici strugurii nu ar trebui sa lipseasca din meniul de Anul Nou. Se…

- LOTO DE REVELION 2O18. Pe data de 31 decembrie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

- Nutritionistii ne sfatuiesc sa incercam, dupa mesele incarcate din zilele de Craciun, sa adoptam o alimentatie asemanatoare celei de post zilele acestea, consumand mai multe legume, supe sau lactate usoare, pentru ca sistemul digestiv sa poata lua o pauza inainte de Revelion.

- Potrivit specialistului in microbiologie de la Universitatea din New York, Philip Tierno, citat de Business Insider, organismele microscopice din lenjeria de pat ne pot imbolnavi. Pentru a evita acest lucru, expertul recomanda spalarea lenjeriei de pat o data pe saptamana, scrie Rfi. Oamenii produc…

- Doi cercetatori biblici au descoperit o copie originala au unui text vechi, care descrie invațaturile lui Iisus fața de „fratele sau” Iacob. Geoffrey Smith și Brent Landau, cercetatori religioși de la Universitatea din Texas, au gasit un text in arhivele de la Oxford, care dateaza…

- Primaria Pitesti va organiza un spectacol in noaptea de revelion. Astfel, Sore si Vunk vor concerta la Pitesti in noaptea dintre ani. Ultima actualizare: Miercuri, 20 Decembrie 2017 11:09

- Toata lumea numara zilele pana la sarbatori! Multi sperau ca intre Craciun si Revelion sa se faca „punte” si zilele 27,28, 29 decembrie sa fie si ele libere. Cu toate acestea, Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca nu a fost elaborata vreo hotarare de guvern in acest sens.

- Un studiu derulat de Universitatea din Melbourne pentru a analiza efectele orelor de munca asupra abilitaților cognitive a ajuns la concluzii surprinzatoare privind durata optima de munca in fiecare saptamana pentru persoanele peste 40 de ani. Potrivit acestui studiu, 25 de ore pe saptamana,…

- Arsinel, externat din spital: „Am fost salvat de o echipa de medici care munceste de dimineata pana noaptea tarziu” Alexandru Arsinel a fost externat, luni, de la Spitalul Universitar, actorul precizand ca a fost salvat de o echipa de medici "care munceste de dimineata pana noaptea tarziu". „Am…

- Da, știu, sunt conștient de faptul ca un jurnalist ar trebui sa fie imparțial, ca ziaristul ar trebui sa aiba capacitatea emoționala sa nu fraternizeze cu nicio parte dintr-un subiect. Permiteți-mi, insa, ca in cazuri extreme, sa dezbrac aceasta haina, sa pot redeveni pentru cateva momente tata și soț,…

- Cainii de curte este recomandat sa fie hraniti cu o dieta ce contine o cantitate mai mare de proteina de buna calitate, deoarece in sezonul rece acestia au nevoie de o cantitate suplimentara de calorii pentru o termoreglare corespunzatoare. Totodata, pe parcursul acestui sezon apa din vasul…

- Datorita funcției olfactive extrem de dezvoltate, cainii pot sesiza inceputul unei crize de hipoglicemie sau hiperglicemie, insa exista și posibilitatea de a antrena cainii pentru a mirosi compuși volatili care apar in diverse boli, inclusiv in cancere, a declarat marți, in cadrul conferinței ''Aportul…

- Datorita funcției olfactive extrem de dezvoltate, cainii pot sesiza inceputul unei crize de hipoglicemie sau hiperglicemie, insa exista și posibilitatea de a antrena cainii pentru a mirosi compuși volatili care apar in diverse boli, inclusiv in cancere, a declarat marți, in cadrul conferinței ''Aportul…

- Daca v-ați saturat de Revelioanele clasice, facute la restaurant, la un prieten acasa sau la un bar, noi va propunem o ieșire in noaptea de Revelion in Europa. Sunt atatea locuri frumoase de...

- Sebastian Radu a declarat in cadrul unei emisiuni tv ca examenul pentru obținerea permisului de conducere la categoria B ar trebui sa fie mai riguros, iar numarul de ore de conducere efectuate in timpul urmarii cursurilor unei școli de șoferi sa creasca in mod corelat cu nevoile cursanților.…

- Iata care sunt animalele cu puteri tamaduitoare. Linsul cainilor Unii stapani de caini iubesc sa fie linsi de catre prieteniii lor patrupezi, in schimb altora li se pare scarbos. Exista un motiv pentru cainii folosesc atat de des limba. Linsul ranii este de fapt un raspuns instinctiv…

- Salvarea pare sa vina de unde ne asteptam mai putin. Chimisti de la Universitatea din Bristol au creat combustibil din bere, potrivit phys.org. Pentru bautorii de bere aceasta noua intrebuintare poate parea o risipa, insa poate fi o salvare. Nu va asteptati sa turnati bere direct din doza…

- Așteptate cu bucurie și nerabdare de oameni de pretutindeni, sarbatorile de iarna nu inseamna doar momente minunate petrecute in compania celor dragi, ci și infracțiuni, caci in aceasta perioada numeroși agresori, hoți ori talhari ies la ”atac”. Astfel, in luna cursul acestei luni Biroul de analiza…

- Nevoia de a supraviețui, dar și de a manca sanatos i-a facut pe fermierii și producatorii dobrogeni sa ia calea on-line-ului pentru a vinde alimente naturale, avand in vedere ca supermarketurile nu sunt interesate sa lucreze cu aceste produse in cantitați mici. Așa se face ca fermierii din sud-estul…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a inceput actiuni de verificari, din aceasta saptamana, la unitati de alimentatie publica si restaurante. Obiectivul este prevenirea evenimentelor nedorite in cursul evenimentelor 1 Decembrie, Sarbatori de Iarna și Revelion. Potrivit DSP Alba, este vorba despre…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan crede ca e rusinos ca „organizatia PSD Iasi a ajuns portavocea unor indivizi sinistri“, ca Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu, fosti membri PD si PRM. Catalin Ivan, care, scriptic, face parte din organizatia PSD Iasi, le transmite colegilor sai de partid…

- In preajma sarbatorilor de iarna, locuitorii orasului Ovidiu cu venituri mici nu sunt uitati de autoritatile locale. Astfel, cei ale caror venituri lunare cumulate sunt mai mici sau cel putin egale cu 1.000 de lei, dar si persoanele nevoiase vor avea ce pune pe masa de Craciun si de Revelion. Autoritatea…

- Bananele și avocado previn bolile de inima , fiindca topesc grasimile și ne mențin arterele curate. Din acest motiv, au fost numite de specialiști superalimente sau alimente-minune. Bananele conțin foarte mult potasiu (care, printre altele, scade riscul de a face pietre la rinichi) și magneziu, au o…

- Situatia este critica la Dinamo! Rezultatele obtinute de echipa sunt sub asteptarile fanilor, mai multi jucatori au probleme cu alcoolul, iar strainii si romanii se au la cutite. Asta nu e tot! Satul de toate acestea, patronul Ionut Negoita vrea sa vanda clubul!

- Primaria municipiului Bacau a alocat 300.000 de lei pentru organizarea sarbatorilor de iarna. Acestea includ aprinderea bradului de Craciun și petrecerea de Revelion, din centrul orașului. Anul trecut, suma alocata a fost de 250.000 de lei. Pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Descriind lipsa de eficacitate a antibioticelor destinate oamenilor drept ''o amenințare la adresa securitații'', comparabila cu ''o epidemie brusca și letala'', Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, a declarat ca o ''acțiune puternica și susținuta in toate sectoarele'' este vitala…

- Fizicienii au folosit produsele prelucrate din razele cosmice pentru a putea identifica o camera mare, despre a carei existența nu se știa anterior, in interiorul Marii Piramide vechi de 4.500 de ani din Giza, Egipt. Este prima descoperire majora dupa secolul al XIX-lea, al unui nou spațiu nou in…

- In ultimele luni, municipiul Campulung, pare sufocat de numarul mare de caini abandonati. Zonele in care apar patrupedele sunt cel mai des cele laturalnice. Conform medicului care colaboreaza cu asociatia care se ocupa de cainii fara stapan, numarul cainilor adusi la tratament si cel al catelellor…

- Baimarenii isi vor putea lua adio de la animalele lor de companie intr-un cadru intim. Din data de 1 noiembrie se va infiinta cimitirul animalelor. Aici vor putea fi inmormantati cei care au fost crescuti cu drag de stapanii lor. Animalele decedate vor fi depuse in cutii si ingropate in Cimitirul Tanatorio.…

- Cabral s-a aratat foarte deranjat dupa ce o femeie a sugerat pe pagina lui de Facebook ca sotia lui, Andreea Ibacka, s-a casatorit cu el din interes. „Sigur te lua daca erai sudor pe Sinesti pe magistrala cu 1300 lei net in mana, sa fim seriosi!”, a comentat o femeie la o poza in care Cabral aparea…

- Avand in vedere ca Brasovul nu are un regulament de crestere a animalelor, in ceea ce priveste cainii, se poate aplica doar Legea nr. 258 din 2013, care, printre altele, prevede ca intr-un apartament, pot fi crescuti maxim doi caini. Reprezentantii Primariei Brasov au precizat ca, in baza acestui…

- Mamele stricte cresc copii de succes, informeaza Hangover Cure. Experții spun ca nemulțumirea constanta a parintelui și încercarile de a face copilul ideal, sunt greu de suportat. Dar dupa o astfel de educație, copiii adesea îsi mulțumesc mamele. Erika Rasson, profesoara la Universitatea…

- Președintele Libanului, Michel Aoun, a declarat luni ca țara sa nu mai poate face fața numarului de refugiați sirieni aflați pe teritoriul libanez, și a cerut ajutor puterilor mondiale pentru ca aceștia sa se intoarca in zone mai calme din patria lor sfașiata de razboi, relateaza Reuters. …

- Autoritatile din Gaesti sunt in alerta dupa ce un urs a fost zarit, noaptea trecuta, alergand pe strazile din oras. Mai multi oameni l-au vazut in cartierul Vaideeasca, venind dinspre o benzinarie.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca daca s-ar ajunge la „caderea“ Guvernului Tudose, ar trebui sa se puna intrebarea daca PSD mai poate sa guverneze sau nu, fiind deja la un al doilea episod in care social-democratii indeparteaza propriul Cabinet.

- Premierul Romaniei, Mihai Tudose a declarat, la postul de televiziune Antena 3, ca, in opinia sa, legile Justitiei ar trebui trimise direct Parlamentului, pentru consultari si dezbateri in comisii. ...

- Mai mult de 5.000 de americani sunt pe cale de a obține un control in e-mail, dupa ce autoritațile de reglementare au descoperit ca un producator de suplimente pe baza de flori din Florida a comercializat un amestec de bauturi pe baza de plante, despre care susține ca ar putea ajuta la tratarea dependenței,…

- Eforturile administratiei locale din Otelu Rosu de a scapa de cainii comunitari sunt zadarnice, pentru ca, dupa cum sustine primarul, vecinii din Hunedoara isi abandoneaza cainii pe strazile orasului carasean

- Ce contine un nume de companie? Multe, atunci cand este vorba de succesul unui business. Un nume bun ar putea ajuta compania sa fie cunoscuta. In mod ideal, numele companiei ar trebuie sa transmita expertiza, valoarea si unicitatea produselor sau serviciilor pe care le dezvolta. 0 0 0 0…

- In viziunea initiatorului, angajatul ar trebui sa declare pe propria raspundere inca de la bun inceput daca este sau nu fumator. Mai mult, daca are acest viciu, viitorul angajat ar trebui sa spuna cate tigari va fuma in timpul programului de lucru si de cate pauze are nevoie. In functie de aceste informatii…

- Se spune despre caini ca sunt niște animale extrem de inteligente, capabile sa ințeleaga ceea ce spune stapanul lor. Patrupedele din imagine au dovedit din plin acest lucru, mai ales atunci cand au aflat unde ii duce stapanul!

- Analizand un amestec de probe de pamant și meteoriți, oameni de știința de la Universitatea din Bristol au o teorie asupra evenimentelor care au condus la crearea planetelor Pamant și Marte