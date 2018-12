Stiri pe aceeasi tema

- Sute de brasoveni costumati in port popular traditional, vor participa vineri, 22 decembrie, la un „Mars al colindatorilor“ care va avea loc in Centrul vechi al orasului. Marșul Colindatorilor este un eveniment dedicat Nasterii Domnului si cinstirii eroilor Revolutiei din 1989. Participanții, dotati…

- Brașovenii se vor bucura de artificii de aproape 25.000 de euro pentru principalele evenimente organizate in luna decembrie. Primaria Brasov a semnat un contract cu firma Temexson din Brasov, cu o valoare totala de 114.835 de lei (TVA inclus), pentru doua show-uri pirotehnice, ce vor avea loc in centrul…

- In anul Centenarului Marii Unirii, autoritațile brașovene deschid Targul de Craciun in data de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, cand se va aprinde și iluminatul de sarbatori din Piata Sfatului. „Programul «Brașov – oraș din poveste» cuprinde patru zile principale de evenimente in Piața Sfatului…

- Pe 1 Decembrie, Brasovul va intra in atmosfera sarbatorilor de iarna, urmand ca inca de dimineata sa se deschida Targul de Craciun, iar de la ora 17.30 sa aiba loc si aprinderea iluminatului de sarbatoare.

- Cu aproape o luna inainte de inceperea evenimentelor din cadrul evenimentului „Brasov – Oras din Poveste” si cu doua saptamani inainte de Ziua Nationala a Romaniei, Primaria Brasov a lansat si licitatia pentru organizarea manifestarilor culturale. Pentru cele doua evenimente, municipalitatea…

- Cele 39 de casute de la Targul de Craciun din Piata Sfatului sunt la mare cautare anul acesta, Primaria Brasov anuntand ca pana in 6 noiembrie (cand a fost termenul limita de depunere a dosarelor), au fost inregistrate 74 de solicitari. Cea mai mare concurenta este pentru cele 4 casute…

- In acest an casutele de la Targul de Craciun din Piata Sfatului sunt la mare cautare. Marți, 6 noiembrie a fost ultima zi in care solicitantii pentru ocuparea unui loc in casutele de la Targul de Craciun din Piata Sfatului au putut depune dosarele necesare. Pentru cele 39 de casuțe, au fost depuse 74…

- Pentru a organiza traditionalele spectacole prilejuite de sarbatorile de iarna, Primaria Brasov a facut o „lista scurta” cu artistii si formatiile care ar urma sa urce pe scena din Piata Sfatului, atat cu ocazia aprinderii iluminatului de sarbatoare, in seara de 1 decembrie, cat si in noaptea de Revelion.