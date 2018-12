Stiri pe aceeasi tema

- Primul stat de pe mapamond care schimba oficial anul este statul Kiribati. Ultimii oameni de pe glob care vor spune "La multi ani, 2018!" vor fi cei din insulele Howland si Baker, la 26 de ore dupa cei din Kiribati.

- Trecerea in noul an este intampinata cu sperante si focuri de artificii in lume. Primii care au intrat in 2019 sunt locuitorii insulelor Kiribati din Oceanul Pacific si cei din statul insular Samoa.

- Noua Zeelanda a intrat in 2019, cu un spectaculos foc de artificii, urmand sa pașeasca in noul an Sydney și Tokyo.Tarile Samoa, parti din Kiribati si Tonga din Oceania au fost primele locuri din lume care au trecut in anul 2018.

- Orașe din toate colțurile lumii se intrec in organizarea celor mai spectaculoase focuri de artificii de Anul Nou și spectacolul pirotehnic face parte din peisajul urban pe care turiștii s-au obișnuit sa il aiba in vedere atunci cand aleg o destinație pentru Revelion, scrie Mediafax.Unul dintre…

- Cei care aleg sa petreaca noaptea dintre ani la Alba Iulia, sunt așteptați sa se bucure impreuna in Piața Cetații. Ca in fiecare an, autoritațile locale au pregatit un foc de artificii, acompaniat de muzica. Citește și Mesaje de Anul Nou 2019 * Felicitari de Anul Nou 2019 * Mesaje de Revelion 2019 *…

- Primaria Municipiului Dej marcheaza trecerea dintre ani, in Piata Bobalna. Luni, 31 decembrie 2018, incepand cu ora 23:30, dejenii sunt asteptati in centrul orasului pentru a intampina anul 2019 intr-o atmosfera cu muzica, buna dispoziție și foc de artificii. „Ne apropiem de finalul unui nou an, anul…

- Printre focurile de artificii ce vor fi lansate, cu siguranța, de organizatorii petrecerilor de Revelion din oraș, cel pregatit de municipalitatea locala promite sa se remarce atat prin grandoare, dar și prin durata. Aproximativ un sfert de ora vor putea admira barladenii ploile de lumina ce vor spinteca…

- In disperarea de a nu ramane fara fonduri pentru serviciile publice precum transportul in comun sau iluminatul, dupa ce au majorat substantial cheltuielile de personal si s-au confruntat si cu o reducere a sumelor venite de la bugetul de stat in 2018, autoritatile ploiestene au "taiat" de unde s-a putut…