Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța ne-o amintim pe Nicole Gheorghiu, actrița care i-a dat viața personajului Maia in telenovela „Lacrimi de Iubire”. Ei bine, de atunci au trecut aproape 12 ani, iar Nicole s-a schimbat radical. Cu toate ca este la fel de frumoasa, nu putem sa nu observam ca trasaturile delicate și copilarești…

- Primaria nu-i lasa pe ploieșteni “neluminați” de focurile de artificii la trecerea dintre ani, locația fiind Parcul Toma Socolescu din fața Halelor Centrale. Serviciile pirotehnice care vor fi prestate de catre o firma specializata chiar din primele secunde ale anului 2019 vor trebui sa dureze cel…

- Cat costa sa petreci Craciunul in tara lui Mos Craciun, ce destinatii de lux aleg romanii pentru Revelion dar si care sunt atractiile cu care ii ademenesc hotelierii pe conationalii nostri, aflam de la ora 12.00 de la Elena Anghel – Perfect Tour, Raluca Anghel - consultant in marketing turistic si Ana…

- Noul producator de motociclete Arc, fondat de fostul sef al laboratorului de inovatii White Space a Jaguar Mark Truman, a prezentat in premiera mondiala la Salonul Moto de la Milano EICMA 2018 primul sau produs.Arc Vector este considerata a fi cea mai sofisticata si cea mai premium motocicleta electrica…

- Cu o crestere spectaculoasa a numarului de turisti straini de la un an la altul, Egiptul urca si in topul preferintelor romanilor, pentru care iarna aceasta sunt disponibile cu 50% mai multe pachete de vacanta.

- Hotelul The Muraka din Maldive, vva inaugura în luba noiembrie prima vila subacvatica din lume, ofera vizitatorilor sai ocazia sa doarma “printre rechini&", scrie realitateafinanciara.net.

- Marii artiști au semnat deja contracte pentru petrecerile de Revelion pe care le vor onora. Astfel, daca vreți ca in noaptea dintre ani sa-i auziți trebuie sa scoateți o suma frumușica din buzunar. Ca in fiecare an, cu cel puțin doua luni inainte de Revelion, mai multe vedete de top au batut palma…

- Tariful mediu platit de romani pentru doua persoane este de 3.500 – 4.000 de lei, pentru 4 nopti de cazare. Aceste pachete de lux in tara costa cat o vacanta in Thailanda, unde un sejur de Revelion in Krabi, de pilda, costa aproximativ 700 de euro de persoana.