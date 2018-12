Revelion 2019. Cine va urca pe scena din Piata Ovidiu din Constanta?

Stiri pe aceeasi tema

- Palme, pumni si injurii in parcarea unui hipermarket din Constanta. Un inspector OPC a fost batut de un client nemultumit ca... ii sta in cale, informeaza Digi24.- Bai, BEEP! Ai blocat o parcare! BEEP! Tu intelegi? Omul ti-a spus. Da-te, ma, de acolo! Eu vreau sa plec si tu ma agiti? Da, ma,…

- Trenurile care circula pe cele mai solicitate rute din Bucuresti spre si dinspre Brasov, Cluj-Napoca, Sibiu, Satu Mare, Baia Mare, Vatra Dornei, Suceava, Iasi, Timisoara Nord si Constanta vor fi suplimentate in zilele cu trafic crescut din perioada 21 decembrie 2018 – 6 ianuarie 2019, informeaza CFR…

- La Revelionul din acest an, organizat de Primaria Capitalei in Piața Constituției, vor canta artiști precum Delia, Smiley sau Carla’s Dreams, iar invitat special va fi DJ-ul international ATB, iar recitalurile vor incepe de la ora 19.30. Intrarea va fi libera.Delia, Carla’s Dreams, Smiley,…

- Sore, Nicoleta Nuca si Damian Draghici sunt printre artistii care vor canta, de Revelion, in Piata Ovidiu din Constanta, evenimentul fiind organizat de Primarie si Sfinx Experience. Valoarea contractului este de aproximativ 660.000 de lei, scrie news.ro.citește și: LOVITURA de GRAȚIE, data…

- In cadrul unei conferinte de presa, sustinuta miercuri, 19 decembrie, primarul Decebal Fagadau a anuntat trupele care vor concerta la Revelionul organizat in Piata Ovidiu.Astfel, programul evenimentului organizat de Sfinx Experience SRL este urmatorul: la ora 19:00 va incepe si va dura pana la ora 01:00.Pe…

- Primaria Constanta a semnat in luna noiembrie contractele de furnizare privind achizitia de produse pentru iluminat festiv. 5.719.858 lei, undeva la 1,3 milioane de euro a platit municipalitatea catre doua firme care vor asigura iluminatul de sarbatori in municipiul Constanta, in tara Piticilor Parcul…

- In aceasta luna derulata sub semnul Centenarului Romaniei, Orchestra de Camera Radio va invita miercuri, 12 decembrie (19.00), la un concert care va aduce in fața publicului de la Sala Radio folclorul romanesc autentic, prin creațiile compozitorului Sabin Dragoi. Evenimentul este dedicat in intregime…