- Noaptea de Revelion este plina de traditii si surperstitii.A Chiar daca credem mai mult sau mai putin in ele, acestea sunt aproape intotdeauna respectate. Traditia spune ca asa cum veti intampina Anul Nou tot asa veti avea parte in anul urmator: daca veti tine de mana persoana iubita, veti avea parte…

- Inna va canta de Revelion, așa cum o face de altfel in fiecare an. Ea va petrece insa prima zi din 2018 alaturi de mama și bunica sa. Inna este artista care de ani buni nu a mai avut sarbatori. In ajunul Craciunului a cantat tocmai in Las Vegas, iar de Revelion o va face in Romania, de data aceasta…

- In traditia romanilor, Anul Nou, intampinat, in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, se mai numeste Revelion sau seara Sfantului Vasile. Se spune ca in noaptea de Sfantul Vasile cerul se deschide de trei ori pentru cate o clipa. In traditia populara se spune ca Sfantul Vasile s-a rugat de Dumnezeu…

- La romani, traditia de Anul Nou spune ca e bine sa fie mult zgomot in noaptea dintre ani pentru a alunga spiritele rele. Unii merg mai departe si tin in buzunar o capatana de usturoi, pentru ca spiritele rele sa-i ocoleasca. O alta superstitie de Anul Nou este aceea ca in ultima zi din an […] The post…

- O alta superstitie este ca Anul Nou trebuie sa te prinda cu haine noi pentru ca in urmatoarele 365 de zile sa primesti cat mai multe cadouri. Rosul este culoarea veseliei si a dragostei, asa ca obiceiul spune ca daca va imbracati in rosu de Noul An veti avea un nou an norocos si plin de iubire.…

- Masa festiva din noaptea de Anul Nou capata la romani o valoare aproape ritualica, pentru cei care mai cred inca in superstiții, fie ele și alimentare. Un rol important il capata produsele din pește, dar si carnea de curcan sau cocos, spun etnologii. Acestea aduc noroc si bunastare. Mai mult, specialistii…

- Noul An 2018 este marcat la Gherla cu un spectacol de focuri de artificii. Locuitorii orașului sunt așteptați in Piața Libertații din centrul orașului inainte de miezul nopții, alaturi de cei dragi, pentru a fi impreuna la spectacolul pirotehnic organizat de municipalitate. In ce privește vremea din…

- Au lasat toate treburile deoparte și au plecat in vacanța ca sa intampine Anul Nou in cel mai placut mod cu putința. Unde vor fi vedetele de Revelion și ce vor face in noaptea dintre ani? Bella Hadid “Ce conteaza vremea calda?!”, spune topmodelul care se afla in Aspen, Colorado, și se simte perfect…

- Peste 8.000 de politisti, cu aproape 4.000 de autospeciale si peste 100 de caini de serviciu, vor fi gata sa intervina in noaptea de Anul Nou, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta…

- Anul Nou inseamna, de fiecare data, un nou inceput pentru multi dintre noi. Rezolutii, promisiuni cu mana pe inima, in gand facute sau cu voce tare, prin toate ne propunem sa fim mai buni, mai intelepti, mai darnici, mai toleranti, mai atenti la prieteni si „neprieteni” si, mai presus de orice, sa…

- Metroul va circula pe toata durata noptii de Revelion, la interval de 10 minute, respectiv 20 de minute, dupa ora 01.00. De asemenea, in noaptea de Anul Nou vor circula toate liniile de noapte care ajung in zona centrala, precum si liniile de tramvai 1, 10 si 41.

- Anul Nou este sarbatorit prin obiceiuri diverse si inedite de diferitele popoare, insa peste tot se manifesta credinta unui nou inceput si speranta unui viitor mai bun, prin aruncarea lucrurilor vechi din casa, aprinderea de artificii sau exprimarea unor dorinte.

- Anul Nou este privit ca un inceput, un nou drum, o noua etapa in viata noastra si a intregii lumi. De aceea, majoritatea traditiilor si superstitiilor care sunt legate de noaptea de Revelion si prima zi din ianuarie se refera la a incepe cu dreptul. Ca sa ai noroc, sanatate, fericire si bani in noul…

- Cainii speriati de artificiile de Anul Nou ar trebui mangaiati si linistiti, nu ignorati, conform organizatiei caritabile Dogs Trust cu sediul in Marea Britanie care a atras atentia ca sf...

- Urari de Anul Nou 2018: Va propunem cateva idei de mesaje care le puteți trimite celor dragi in noaptea de Revelion 2018. Cei care vor sa trimita MESAJE DE ANUL NOU pot alege unul dintre mesajele de mai jos sau sa accesați linkul pentru SUTE DE Mesaje de Anul Nou 2018 * Felicitari de Anul Nou 2018…

- Anul Nou trebuie intampinat cu mult optimism si cu mare veselie, astfel incat hainele pe care vei alege sa le porti trebuie sa transmita acesta stare de spirit. De aceea este bine sa renunti la culorile mohorate si optezi pentru haine care vor transmite o stare de bine.

- Mai toate mancarurile „traditionale” pentru noaptea dintre ani sunt gandite in raport cu prosperitatea și fiecare produs pus in farfuria de pe masa de Revelion are ascuns in el ideea ca odata mancat va aduce noroc pentru tot anul. Pentru superstițioși meniul din noaptea de Anul Nou este de neconceput…

- Mii de oameni sunt asteptati sa petreaca Revelionul in strada, primariile marilor orase organizand concerte si focuri de artificii. Pentru spectacole au fost alocate zeci de mii de lei de la bugetele locale.

- URATURI ANUL NOU, 2018. Mesajele si urarile trimise prin SMS sau postate pe Facebook, ori spuse la telefon ajung foarte repede la inima celor dragi. Totusi, tot in noaptea de Revelion, colindatorii bat la usile oamenilor ca sa le faca uraturi pentru Anul Nou, 2018. Potrivit traditiei, colindatorii nu…

- Noaptea dintre ani nu va fi luminata doar de focurile de artificii din toata lumea. Prima noapte a lui 2018 va aduce o surpriza placuta pasionatilor de astronomie - o Super Luna spectaculoasa, cum se poate vedea doar o data pe an, informeaza CNN . Prima luna plina din ianuarie, denumita si Luna…

- OUA UMPLUTE pentru Revelion. Ingrediente: 11 oua (un ou este folosit pentru umplutura) 2 linguri mustar 50 ml ulei 100 gr. unt (la temperatura camerei) 2 linguri zeama de lamaie sare si piper Citeste si Retete cu peste delicioase pentru masa de Revelion 2018 OUA UMPLUTE pentru…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 - 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat meteorologul de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- Unul din cele mai delicioase momente din noaptea de Revelion e momentul in care tai tortul. Pregatirea lui este insa anevoioasa de multe ori, alte ori lipsa unei retete pas cu pas ingreuneaza munca. Iata 5 retete de tort perfecte pentru Revelion, unele rapide si fara coacere, altele sofisticate si demne…

- Se spune ca rugaciunea de mai jos indeplineste pana si cele mai ascunse dorinte pe care le avem. Spusa cu credinta puternica, aceasta ruga ne aduce bunastare si noroc in tot ce ne propunem. Rugaciune in noaptea dintre ani „Doamne Dumnezeul nostru, Preasfanta Treime, Tata, Fiule, Duh…

- La cumpana dintre ani, impresionați-i pe cei dragi dar și pe invitați cu bucate delicioase și arome irezistibile. Dar aveți grija ca de pe masa de Revelion sa nu lipseasca preparatele de mai jos. Cine consuma pește va trece ușor peste probleme Sub nici o forma din meniul de Revelion…

- Duminica, 31 decembrie 2017, incepand cu ora 23.55, primarul Iulian Nica invita pancenii in parcul din strada Mihai Viteazu nr. 2, la tradiționalul spectacol de artificii, care va marca trecerea in 2018. „Ca in fiecare an, de Revelion, Primaria Orașului Panciu va organiza un minunat spectacol de artificii,…

- REVELION 2018! Romanii sunt foarte atenți la superstiții, iar cand vine vorba de noaptea de Revelion, exista un set de lucruri pe care sunt sfatuiți sa le evite pentru a avea parte de un an plin de bucurii și prosperitate.

- La Timișoara se va intra in anul nou pe ritmuri de mambo! Primaria Timișoara a anunțat artiștii care vor concerta in noaptea de Revelion in Piața Victoriei, unde s-a pregatit un program incendiar pentru cei care vor sa petreaca in strada momentul dintre ani.

- Intre 31 decembrie 2017 si 2 ianuarie 2018 #CTP Iasi va asigura serviciul de transport public cu un program și un numar de vehicule adaptate solicitarilor din aceasta perioada. Pe 31 decembrie, mijloacele de transport in comun vor fi retrase de pe trasee incepand cu ora 21:30. De la ora 18:30, insa,…

- Craciunul și Anul Nou ar trebui sa fie motiv de bucurie și reunire cu cei dragi. Insa nu și pentru aceste vedete, care nu și-au imparțit timpul și urarile de bine cu membrii familiei in timpul sarbatorilor de iarna, iar de Revelion nici macar nu poate fi vorba de planuri facute impreuna. Angelina Jolie…

- La multi ani 2018! Mesaje amuzante de Anul Nou . Idei de felicitari pentru prieteni, familie si cunoscuti. SMS deosebite in noaptea dintre ani. Noul an 2018 vine cu sperante, asteptari si planuri pentru o viata mai buna si clipe fericite alaturi de cei dragi. Cu aceasta ocazie, majoritatea dintre noi…

- S-a incheiat inca un an, iar majoritatea dintre noi ne gandim macar cu speranta la ceea ce ne aduc zilele care urmeaza, reunite in calendar sub numarul 2018. Este vremea in care fiecare dintre noi ne recapitulam ce am facut bine si ce am putea imbunatati, in care familiile si prietenii se reunesc pentru…

- Capitala Frantei va sarbatori trecerea in 2018 printr-un spectacol de sunet si lumina proiectat pe Arcul de Triumf, inaintea traditionalului foc de artificii, potrivit unui comunicat al administratiei locale. "Evenimentul va consta intr-un film de animatie proiectat pe Arcul de Triumf, care va propune…

- RATB va avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii de autobuze care ajung in zona centrala, precum si cu trei linii de tramvai.Autobuzele,…

- O tanara din Sebeș a renunțat la viața chiar in ziua in care implinea 30 de ani. Trupul sau a fost descoperit, noaptea trecuta, spanzurat de balustrada unei cladiri parasite, de langa Motelul Dacia. Polițiștii au gasit-o dupa ce au cercetat zona in care au ajuns in urma sesizarii facute de un cetațean,…

- Vulnerabilitatea in fața exceselor in alimentație, mai ales in perioada sarbatorilor de iarna, in care mesele și frigiderele sunt pline cu bunatațuri de-ale gurii, este mult mai mare. Printre cei mai gurmanzi iși continua periplu și intre Craciun și seara de Revelion, astfel ca intrarea intr-un an nou…

- Dan Negru este unul dintre cei mai apreciați prezentatori din Romania. Profesionalismul și pasiunea cu care s-a prezentat de fiecare data in fața telespectatorilor au facut ca el sa fie iubit.

- Au inceput sa apara primele oferte pentru petrecerea noptii dintre ani la Iasi. Spre exemplu, sunt pregatiri de Revelion la Castelul Sturdza-Miclauseni. Seara de Revelion la Castel: - primire si vizita Castelului - meniu gourmet care include 7 feluri dintre cele mai rafinate - concurs de dans cu premii…

- Dupa ce in urma cu nici doua luni a suferit un accident de masina, Mira de la DJ Project isi anunta deja fanii ca va canta in cinci locuri de Revelion. Noaptea de Revelion este un bun prilej pentru vedete ca sa-si rotunjeasca...