- Ministrul Daea contrazice afirmațiile potrivit carora ar fi participat la cea mai scumpa petrecere de Revelion. Daea a precizat ca a platit peste 4.600 de lei pentru cheful de la Poiana Brașov. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a contrazis afirmațiile aparute in mass-media cu privire la faptul ca…

- Mihaela și Mihai de la "Mireasa pentru fiul meu" au sarbatorit trecerea in Noul An asemenea majoritații tinerilor de varsta lor. Cei doi au ales sa petreaca intr-un club din Slatina, acolo unde au dansat, s-au distrat și au intampinat cum se cuvinte Anul Nou.

- Trecuta de 50 de ani, mama Antoniei poate rivaliza usor chiar si cu tinerele de 20 de ani. Denise Iacobescu are o silueta fara cusur si ii place sa poarte tinute care sa evidentieze acest lucru. Are 1,75 metri inaltiem trup de gazela si, desi nu mai este o pustoaica, mama Antoniei intoarce capetele…

- Cei 135 de turiști blocați pe platoul Babele din Bucegi cu doar cateva ore inainte de trecerea in noul an au fost aduși in siguranța de jandarmi la poalele muntelui. Oamenii au putut astfel sa se bucure de noaptea de Revelion, mai ales ca nu au fost probleme de sanatate printre copiii și femeile din…

- Incendiu intr-o parcare supraetajata din Liverpool, in 2018. Mii de autovehicule au fost distruse in urma unui incendiu ce a izbucnit in noaptea de Anul Nou intr-o parcare din Liverpool, informeaza Mediafax . Incendiul a izbucnit in parcarea Kings Dock, ce are o capacitate totala de 1.600 de locuri,…

- Dupa noaptea de Revelion, doua tipe bete din Bucuresti vroiau sa se intoarca acasa. Afara era ger cumplit, nu aveau bani de taxi, nu tu RATB, nu tu metrou... pe scurt, niciun mijloc de transport, iar drumul era prea lung pentru a merge pe jos. La un moment dat, fetele gasesc un depou...

- An de an, distracția de Revelion se lasa, pentru mulți, cu o beție zdravana. Norocul lor este ca exista o mulțime de variante de “dres” dupa mahmureala din cea mai lunga noapte a anului. Iata cateva dintre remediile starii de rau generate de consumul licorii bahice fara masura! Consumul de apa plata…

- Primarul municipiului Tulcea, Constantin Hogea va fi prezent in Piata Civica din localitate, in noaptea dintre ani. De buna dispozitie a tulcenilor, se va ocupa duminica, 31 decembrie 2017, incepand cu orele 22.30, DJ Misu Moraru. La orele 00.0, tulcenii sunt asteptati sa intampine noul an in compania…

- Petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi sau concertele din piete si parcuri sunt, si anul acesta, cateva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece noaptea dintre ani.

- 1. Mancarea si bautura. Asaza din timp pe o masa sau un bar mancarurile, bauturile, vesela, tacamurile, servetelele si tot ce mai este necesar, astfel incat musafirii sa se poata servi cand doresc. Daca nu ai timpul sau bugetul necesar sa pregatesti tu toata mancarea, cere fiecarui musafir sa aduca…

- Pentru a evita surprizele neplacute, cu cateva zile inainte de marele eveniment vopseste-ti parul. Poti aplica si o masca naturala preparata din pulpa pasata de la un avocado si dintr-o lingura de miere. Amesteca totul bine si adauga apoi cateva picaturi de suc proaspat de lamaie sau de portocale.…

- MESAJE DE ANUL NOU 2018, URARI DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE ANUL NOU 2018 „Ganduri bune fug spre voi, sanatate si noroc! Sarbatori fericite si un An Nou de poveste! La multi ani!” „La multi ani cu veselie, sanatate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe saturate,tot ce doriti si sus paharul!…

- Cei care aveti un suflet curat, veniti si luati parte la Unirea Basarabiei, ca sa nu mai fie taiata in jumatate. „Anul 2018 este deosebit de important pentru noi deoarece marcheaza Centenarul Marii Uniri a tuturor romanilor, din 1918. Incepem 2018 la Prut privind spre Basarabia, catre care ne concentram…

- Mesaje de Revelion 2018. Anul 2018 se apropie cu pași rapizi, astfel ca daca nu ai dat inca mesaje de Revelion, iți facem cateva propuneri haioase, inedite sau pe stilul clasic. Nu v-ați gandit inca la mesajele pe care o sa le trimiteți de Revelion celor dragi? Fie ca doriți sa apelați la urarile clasice,…

- HOROSCOP 28 DECEMBRIE. Unii nativi isi vor gasi iubirea și se vor bucura de jumatatea lor la petrecerea dintre ani, in timp ce alții au parte de caștiguri neașteptate la final de an. Iata ce pregatesc astrele zodiilor pentru 28 decembrie!

- Membrii gruparii teorirste ISIS au publicat un nou clip de propaganda, in care isi indeamna adeptii sa "vaneze" necredinciosii de Sarbatori. Clipul incepe cu o masina care intra in multime si cu un tren care deraiaza. Totodata, scrie The Mirror, imaginile sugereaza o explozie pe malul Tamisei,…

- Hans Klemm și-a petrecut Craciunul departe de țara natala. Aflat in București, ambasadorul SUA a fost surprins in timp ce se afla la cumparaturi. Reprezentantul Statelor Unite a declarat ca se pregatește pentru Anul Nou.Citește și: Apar primele FRICȚIUNI intre protestatari: Mesaj FURIBUND…

- Aproape nimeni nu a ratat interpretarea originala de Revelion facuta de Mariah Carey in Times Square la petrecerea de Revelion din 2016. Remember? Dupa dezastrul de atunci, Mariah Carey vrea sa mai faca o incercare pe scena din New York. „Am cazut cu totii de acord ca anul trecut nu a iesit asa cum…

- HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Uneori, ai nevoie si de un pic de solitudine, sa te retragi in lumea ta pentru o ora sau pentru o zi, deoarece inima ta are nevoie de liniste. Rupe-te de zgomotul din jurul tau si apleaca-te cu multa grija si iubire asupra nevoilor…

- RATB va avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii de autobuze care ajung in zona centrala, precum si cu trei linii de tramvai.Autobuzele,…

- Ramona Paun, prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV, nu este doar o tanara frumoasa și extrem de șic, ci și o gospodina desavarșita, dupa cum singura declara. Ramona Paun gatește singura sarmale și cozonac pentru mesele de Sarbatori. Atunci cand nu merge acasa, la parinți, Ramona Paun iși invita…

- Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceausescu, vreme de cateva decenii, Mos Craciun a fost inlocuit cu Mos Gerila, o inventie prin care comunistii atei au dorit sa stearga din constiinta colectiva sarbatoarea crestina a Craciunului. In vremea dictaturii Ceausiste, zilele de Craciun erau lucratoare,…

- Iarna adevarata loveste Romania de sarbatori. De Craciun si de Revelion vom avea parte de ninsori abundente in toate regiunile, mai putin in Bucuresti, insa fara temperaturi extrem de scazute.

- Deschis pana dupa Revelion, targul de Craciun transforma Capitala Alsaciei in centrul distractiei de Sarbatori. Iarna, Strasbourg se scutura puțin de sobrietatea titlului sau de oraș universitar și de gazda a institutiilor Uniunii Europene si imbraca haina sclipitoare a destinației tipice de Sarbatori,…

- Metrorex si Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) vor avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, insa, metroul va avea program prelungit, iar RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii…

- În timp ce unii moldoveni sunt gata sa cheltuie pentru bucatele de sarbatoare mii de lei, alți se mulțumesc și cu niste cartofi prajiți Moldovenii au intrat în febra pregatirilor pentru sarbatorile de iarna. Majoritatea lor, reprezentând oamenii simpli, sunt…

- Prietenii tai te-au desemnat si anul acesta sa te ocupi de petrecerea de Revelion, asa ca iti doresti sa iasa totul perfect. Ai pus la punct aproape toate detaliile si tot ce trebuie sa mai faci este sa gasesti un fotograf. La petrecerile de Revelion din anii trecuti nu ati avut un fotograf, asa ca...…

- Daca te-ai gandit sa iți petreci acest Revelion acasa, unde urmeaza sa inviți cei mai apropiați prieteni, cu siguranța ți-ai facut griji ca nu te vei descurca cu toate cheltuielile și pregatirile aferente. Trebuie sa faci și o curațenie generala pentru musafiri, trebuie sa faci și cumparaturi, trebuie…

- Casatoria Oanei Roman cu Marius Elisei a fost presarata de multe probleme, iar la inceputul acestui an, ei au fost la un pas sa divorteze. Ei bine, cei doi nu vor avea un Craciun asa cum si-ar fi dorit. Si asta pentru ca sotul vedetei lucreaza chiar in ziua nasterii Mantuitorului, iar ea, de Revelion.…

- Este cu 50 de lei peste cel de anul trecut și cu 200 de lei fața de cel din 2013. Un roman va da, in medie, cam 685 de lei pentru cozonaci, carne și alte preparate. Pentru haine, incalțaminte, cosmetice și ornamente va aloca 457 de lei. Iar pentru cadouri este prevazut un buget de 611 lei.…

- Vesti proaste pentru bugetari! Daca au crezut ca de sarbatori pot avea parte de o scurta vacanta, visul a sfost spulberat. Ministrul Muncii tocmai a anuntat ca intre Craciun si Revelion se va lucra.

- Lia Olguta Vasilescu a subliniat ca este necesar ca aceste zile sa fie lucratoare. "27,28,29 decembrie NU vor fi zile libere! Ministerul Muncii și Justiției Sociale nu a elaborat vreo hotarare de guvern in acest sens și nici nu intenționeaza sa o faca. Aceste zile sunt foarte importante pentru…

- Este cea mai in voga artista de la noi si cu siguranta si tu, fie ca ai 12,30 sau 50 de ani iti doresti sa dansezi si sa canti alaturi de ea. Anul acesta, la petrecerea de Revelion organizata la Jubile Concept ai ocazia sa te bucuri live de show-ul Deliei, pentru ca despre ea este vorba, la singura…

- Gemeni Noaptea de Revelion va fi una cu totul si cu totul speciala pentru tine. Iei parte la o petrecere la care va fi prezent si barbatul de care esti indragostita. Ai pus ochii pe el de ceva vreme si acum ai ocazia sa ii spui ceea ce gandesti. Surpriza mare va fi ca acesta pare sa iti impartaseasca…

- Catalin Botezatu a pierdut recent o persoana foarte draga, pe matușa lui, la care ținea foarte mult. Catalin Botezatu, indragostit lulea de o celebra cantareata de la noi. Ea este casatorita. "O iubesc si ea stie asta..." FOTO "Voi pleca, probabil, dupa Revelion, undeva la caldura.…

- Sarbatori triste pentru Catalin Botezatu. Designerul a marturisit la tv ca anul acesta nu a mai impodobit bradul. Mai mult acesta a declarat ca iși dorește doar sanatate și fericire. Catalin Botezatu a pierdut recent o persoana foarte draga lui. Este vorba de matușa acestuia, la care designerul ținea…

- Primaria Capitalei va organiza, in Piața Victoriei, in perioada 5-17 decembrie, evenimentul cultural dedicat copiilor "Targ de sarbatori - Festival de colinde și obiceiuri de iarna", urmand ca pe 31 decembrie, in același loc, sa se desfașoare concertul de Revelion. "Urmare…

- Potrivit Codului muncii, adica actul normativ care stabilește lista zilelor nelucratoare de sarbatoare legala, angajații cu program obișnuit (luni-vineri) beneficiaza de zile libere legale atat pe 30 noiembrie, cand se sarbatorește Sfantul Andrei, cat și pe 1 decembrie, Ziua Naționala a Romaniei.…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a inceput, din aceasta saptamana, acțiunile de indrumare, verificare și control ale tuturor unitaților de alimentație publica, in special laboratoare de cofetarie, carmangerii și restaurante care organizeaza mese festive, in scopul prevenirii evenimentelor nedorite…

- Iesenii care vor sa-si petreaca noaptea dintre ani intr-un local select dar care n-au reusit pana acum sa-si rezerve loc la unul dintre localurile iesene sau cei care inca nu s-au decis ce vor face de Revelion, mai pot alege din ofertele de pe ultima suta de metri. Majoritatea restaurantelor mari din…

- Unii dintre angajatii romani vor avea, la sfarsitul acestui an, inca doua weekend-uri prelungite. Este vorba despre minivacantele de Craciun si Revelion. 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun de 4 zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua…

- Pe langa concertul care va fi sustinut de Johann Strauss Ensemble, municipalitatea va mai organiza cu ocazia sarbatorilor de iarna si alte manifestari artistice care vor culmina cu aducerea in recital, in noaptea de Revelion, a unei indragite soliste de muzica usoara.

- Cumpararea online a cadourilor de Craciun este planificata mai mult de barbati decat de femei, iar suma cea mai mica pentru cadouri este alocata si in acest an pentru colegi, respectiv 69 de lei, in medie. De asemenea, aproape trei sferturi dintre cei care isi fac planuri de cumparaturi (71%)…

- Ca in fiecare an, Hotelul „Cetate” din Alba Iulia va gazdui petrecerea de Revelion. Așadar, sunteți așteptați in restaurantul cunoscutei locații din municipiul nostru pentru a sarbatori, la superlativ, noaptea dintre ani. Meniurile alese cu atenție, muzica pentru toate gusturile și atmosfera de sarbatoare,…

- Pregatirile pentru iarna sunt pe ultima suta de metri. Moldovenii care n-au apucat sa-si umple camarile cu delicii pentru sezonul rece, se grabesc sa o faca zilele acestea, desi preturile pentru fructe si legume sunt tot mai mari.