- Vladimir Putin a ordonat joi ”lichidarea pe loc” a autorilor unor atentate care pun in pericol fortele de ordine, in urma unui ”act terorist” la Sankt Petersburg, intr-un context de amenintare legata de intoarcerea in tara a jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP.Explozia unei…

- Nu va ninge de Revelion, in Alba, anul acesta. Cel putin asa estimeaza meteorologii, pentru weekendul prelungit din perioada 29 decembrie 2017 – 1 ianuarie 2018. Va fi soare si nori, cu temperaturi maxime de pana la 8 grade Celsius si chiar mai cald, in prima zi din anul viitor. Vor fi insa variatii…

- LOTO DE REVELION 2O18. Pe data de 31 decembrie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

- Explozia unei bombe artizanale intr-un dulap de bagaje, intr-un supermarket, in al doilea cel mai important oras din Rusia, s-a soldat cu 14 raniti, dintre care 13 au fost spitalizati miercuri seara, cu patru zile inainte de Revelion si Anul Nou. Anchetatorii au deschis o procedura privind o "tentativa…

- Mult așteptata petrecere dintre ani reunește familia la masa festiva. In aceste momente magice din an, pe langa muzica și dansurile care asavoarea deliciilor din farfurie. Daca petrecerea se organizeaza la tine acasa, iata cum poți fi o gazda de excepție care‑și rasfața invitații cu cele mai gustoase…

- La romani, masa festiva din noaptea de Anul Nou capata o valoare aproape ritualica, pentru cei care mai cred inca in superstiții, fie ele și alimentare. Un rol important il capata produsele din pește, dar si carnea de curcan sau cocos, spun etnologii. Acestea aduc noroc si bunastare. Mai mult, specialistii…

- Rio de Janeiro asteapta trei milioane de oameni la festivitatile de Anul Nou pe celebra plaja Copacabana, a anuntat miercuri primaria, informeaza AFP.In anii anteriori, au fost prezenti in jur de doua milioane de oameni care au urmarit focurile de artificii pe plaja, aproape toti imbracati…

- Intre 31 decembrie 2017 si 2 ianuarie 2018 #CTP Iasi va asigura serviciul de transport public cu un program și un numar de vehicule adaptate solicitarilor din aceasta perioada. Pe 31 decembrie, mijloacele de transport in comun vor fi retrase de pe trasee incepand cu ora 21:30. De la ora 18:30, insa,…

- Nutritionistii ne sfatuiesc sa incercam, dupa mesele incarcate din zilele de Craciun, sa adoptam o alimentatie asemanatoare celei de post zilele acestea, consumand mai multe legume, supe sau lactate usoare, pentru ca sistemul digestiv sa poata lua o pauza inainte de Revelion.

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera.

- CHIȘINAU, 27 dec — Sputnik. În preajma sarbatori de iarna, angajații Agenției pentru Protecția Consumatorilor i-au avertizat pe parinți sa verifice toate jucariile primite cadou de la Moș Craciun pentru a evita anumite situații de risc. Țineți cont de urmatoarele sfaturi:…

- Membrii gruparii teorirste ISIS au publicat un nou clip de propaganda, in care isi indeamna adeptii sa "vaneze" necredinciosii de Sarbatori. Clipul incepe cu o masina care intra in multime si cu un tren care deraiaza. Totodata, scrie The Mirror, imaginile sugereaza o explozie pe malul Tamisei,…

- Loteria Romana organizeaza tragerile speciale Loto de Anul Nou. Astfel, duminica, 31 decembrie, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, vor avea loc cate doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Pen...

- In zilele de Anul Nou, Metroul va circula la intervale mai mari (9-11 minute), iar in noaptea de Revelion intre orele 24.00-1.00 la un interval de 10 minute si de la ora 1.00 pana la ora 5.00 la un interval de 20 de minute, a anuntat vineri...

- Superstitiile de Anul Nou sunt respectate de multe persoane, care considera ca in acest fel le va merge bine in Noul An. Printre superstitiile si obiceiurile de sfarsit de an se numara și consumarea anumitor alimente, despre care se spune ca aduc noroc.

- Craciunul și Anul Nou ar trebui sa fie motiv de bucurie și reunire cu cei dragi. Insa nu și pentru aceste vedete, care nu și-au imparțit timpul și urarile de bine cu membrii familiei in timpul sarbatorilor de iarna, iar de Revelion nici macar nu poate fi vorba de planuri facute impreuna. Angelina Jolie…

- Hans Klemm și-a petrecut Craciunul departe de țara natala. Aflat in București, ambasadorul SUA a fost surprins in timp ce se afla la cumparaturi. Reprezentantul Statelor Unite a declarat ca se pregatește pentru Anul Nou.Citește și: Apar primele FRICȚIUNI intre protestatari: Mesaj FURIBUND…

- Aproape nimeni nu a ratat interpretarea originala de Revelion facuta de Mariah Carey in Times Square la petrecerea de Revelion din 2016. Remember? Dupa dezastrul de atunci, Mariah Carey vrea sa mai faca o incercare pe scena din New York. „Am cazut cu totii de acord ca anul trecut nu a iesit asa cum…

- Toate punctele Enel din judetele Timis, Caras-Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise in zilele de 25, 26 decembrie 2017, precum si in 1, 2 ianuarie 2018, declarate zile libere legale. Reluarea activitatii se va face miercuri, in 3 ianuarie 2018, dupa programul obișnuit. Acesta este de luni pana…

- In zilele de weekend, Craciun si Anul Nou, Metroul va circula la intervale mai mari (9-11 minute), iar in noaptea de Revelion intre orele 24.00-1.00 la un interval de 10 minute si de la ora 1.00 pana la ora 5.00 la un interval de 20 de minute. Potrivit Metrorex, „in zilele de 23, 24, 25, 26, 30 si 31…

- In zilele de weekend, Craciun si Anul Nou, Metroul va circula la intervale mai mari (9-11 minute), iar in noaptea de Revelion intre orele 24.00-1.00 la un interval de 10 minute si de la ora 1.00 pana la ora 5.00 la un interval de 20 de minute, a anuntat vineri Metrorex.

- ”Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și ASR Principele Radu se vor afla la Savarșin de Craciun și Anul Nou. Toate cele patru surori ale Majestații Sale au dorit sa fie la Savarșin, alaturi de Custodele Coroanei, in acest final de an marcat de marea suferința a pierderii tatalui lor, Regele…

- Continuand traditia, pitestenii sunt invitati sa petreaca in noaptea de Revelion in piata Primariei, cu muzica buna si foc de artificii. La inceputul serii va canta Sore iar cand gongul va anunta miezul noptii si sosirea Noului An va incepe si focul de artificii. Spectacolul va fi continuat apoi de…

- Intre timp, obiectele decorative au evoluat in functie de tendinte si preferinte. Totusi, cand este momentul potrivit si cum se impodobeste bradul astfel incat sa arate ca in reviste sau ca in filme? Descopera toate informatiile de care ai nevoie din randurile de mai

- Derapaj inexplicabil al primarului Francisc Boldea la adresa credinciosilor ortodocsi care frecventeaza Biserica Adormirea Maicii Domnului. Suparat ca reprezentantii parohiei i-au cerut sa respecte legea si sa obtina aprobarile necesare pentru a mai organiza un spectacol in apropierea bisericii, Boldea…

- Pavel Bartoș merge la colindat cu fetele lui de Craciun, despre care spune ca este “cea mai importanta sarbatoare din familie”. Indragitul actor și prezentator al emisiunilor “Vocea Romaniei” și “Romanii au talent” de la PRO TV ne-a dezvaluit unde și cum va petrece Sarbatorile de iarna, cum se pregatește…

- Pentru a evita achiziționarea unor produse alimentare care ne-ar putea afecta sanatatea, Agenția pentru Protecția Consumatorului recomanda cumparatorilor sa tina cont de unele aspecte. Produsele trebuie sa fie procurate din locuri special amenajate și autorizate, care asigura conditiile igienico-sanitare…

- Ce trebuie sa știi despre melatonina Melatonina este produsa in timpul nopții de glanda pineala, care este localizata in creier. In timpul nopții, acest hormon are rolul de a ține sub control tensiunea arteriala și ritmul cardiac, de a relaxa retina și de a lupta impotriva radicalilor liberi.…

- PROGRAMUL RATB pentru Craciun si Revelion: In zilele de Ajun și de Craciun (24, 25, 26), parcul programat va fi corespunzator unei zile de duminica. In zilele de 27, 28, 29 decembrie 2017, RATB va menține in exploatare parcul programat corespunzator unei zile de lucru. Citeste…

- Programul RATB de Revelion 2017. Regia Autonoma de Transport București (RATB) a anunțat, prin intermediul unui comunicat, programul mijloacelor de transport in comun, de Revelion. Astfel, RATB va asigura transportul public pe intreg parcursul nopții de Anul Nou (31 decembrie 2017/ 1 ianuarie 2018),…

- Legumele pe timpul iernii sunt scumpe, astfel ca s-a optat pentru congelarea lor. Prin congelare imediata, legumele îsi pastreaza vitaminele. Produsele culese pentru a fi congelate sunt bine coapte si contin toate valorile nutritive specifice.…

- Chef Joseph Hadad a explicat, in cadrul evenimentului "Be Fit" organizat de csid.ro, ca mierea de albine este un aliment care nu ar trebui sa lipseasca niciodata de la micul dejun deoarece ne ofera o energie pozitiva in corp.

- Opt cupluri urmeaza sa se casatoreasca de Revelion la Poarta Sarutului, fiecare dintre acestea urmand sa achite o taxa de 400 de lei. Opt cupluri din judetele Mehedinti, Ilfov, Brasov și din București sunt interesate sa se casatoreasca in noaptea de Anul Nou la Poarta Sarutului din Parcul Central al…

- Vladislav Bordeianu Mai avem o luna pina la Anul Nou, in curind vom merge sa cumparam produse pentru masa de sarbatoare, dar ne vor bucura oare prețurile? NOI.md a monitorizat prețurile pentru produsele alimentare și a stabilit cit va trebui sa plateasca o familie medie din Moldova pentru masa de Revelion. …

- Programul propus de Primarie cuprinde 11 evenimente/actiuni: brazi amplasati in locuri publice, sistemul de iluminat festiv, Targul de Iarna, serbari in cartiere, „Traditii pe ulita lui Lapusneanu", „Mos Craciun in Oraselul Copiilor" – animatie pe tema „Mos Craciun", colindatori la Primarie, serbarea…

- Unii dintre angajatii romani vor avea, la sfarsitul acestui an, inca doua weekend-uri prelungite. Este vorba despre minivacantele de Craciun si Revelion. 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun de 4 zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua…

- Datorita programului destul de aglomerat de care avem cu toții parte, produsele de tipul 2 in 1 sunt la mare cautare și nu este de mirare ca natura dispune inclusiv de asftel de produse. Dar ce ai zice daca un singur produs l-ai putea folosi la absolut orice activitate a te de la curațat pantofii…

- Zile libere de Craciun și Revelion, in 2017. Anul acesta, 25 decembrie 2017 pica intr-o zi de luni, iar a doua zi de Craciun e tot libera. Și cum ajunul este duminica, iar sambata era oricum libera, rezulta faptul ca angajații, cel puțin bugetarii, vor avea de Craciun o minivacanța de patru zile. Primaria…

- ZILE LIBERE DE CRACIUN ȘI REVELION. Veste buna pentru toti angajatii: vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion. ZILE LIBERE DE CRACIUN ȘI REVELION. 25 decembrie 2017 este intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca…

- Veste buna pentru toti angajatii: vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion. 25 decembrie 2017 este intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere legale. Acelasi lucru…

- Cartofii contin doua substante numite solanin si chaconin, considerate a fi toxice pentru organism daca sunt ingerate in cantitati mari. Cand cartoful este preparat, aceste doua minerale scad cantitativ. In plus, cartofii contin si amidon, facandu-i destul de greu de digerat in stare cruda.Vinetele ca…

- In lumea zilelor noastre, in care stresul si oboseala au devenit niste reale impedimente pentru desfasurarea normala a multor activitati din viata de zi cu zi, tot mai multi angajatori aleg astazi sa permita angajatilor sa lucreze direct de acasa, astfel incat sa se poata bucura din plin de confortul…

- Veste buna pentru toti angajatii: Vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion! 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun de 4 zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere legale. Anul trecut,…

- Romanii vor avea o mini-vacanța de Craciun și de Anul Nou. 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni, iar prima si a doua zi de Craciun sunt zile libere prin lege. Și de Anul Nou vor fi tot patru zile libere: cele doua din weekend si 1 si 2 ianuarie, libere de la stat. Sfantul Andrei, care va fi intr-o…

- Veste buna pentru toti angajatii: Vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion! ZILE LIBERE 2017: 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun de 4 zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere…

- 2017 a fost, cel puțin pana acum, unul dintre cei mai buni ani ai muzicii pop, in care aproape saptamanal am ascultat cel puțin o piesa noua care ne-a lasat cu gura cascata. Așa ca ne-am gandit sa strangem pentru voi cateva piese care n-ar trebui sa va lipseasca din playlist. DJ Khaled feat....

- Este o planta care sa aiba grija atat de sanatatea, cat și de casa ta. Se ingrijește și foarte ușor și este o alternativa la produse care conțin substanțe chimice. O simpla planta ce reușeste sa țina toți daunatorii la distanța, iți ofera un miros frumos și o veritabila porție de sanatate. Potrivit…

- Ții la INIMA ta? Afla care sunt alimentele cele mai periculoase pentru sistemul tau cardiovascular Daca îți dorești un sistem cardiovascular sanatos, trebuie sa ai mare grija la alimentele daunatoare și la gustarile nesanatoase, ele trebuie consumate cât mai rar. Care…