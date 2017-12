Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru va prezenta anul acesta cel de-al 18-lea Revelion, un record in televiziune. Despre show-urile special realizate pentru noaptea dintre ani a vorbit el la un post de televiziune. Dan Negru, care in urma cu ceva timp a fost operat de urgența , este unul dintre cei mai longevivi prezentatori…

- Cum se petrecrea in vremea comunismului, nu toti stiu si putini isi mai aduc aminte. Printre lipsurile de tot felul, romanii au stiut, totusi, sa-si aranjeze mesele de Sarbatori sau sa petreaca "tovaraseste" in putinele

- Muzica, dans, focuri de artificii și distracție pana dimineața! Se anunta o noapte alba pe strazile multor orase la trecerea in noul an. In parcuri sau in piețele centrale sunt așteptate sute de mii de oameni.

- Macedonia anunta masuri de urgenta pentru a face fata smogului dens care acopera orasele, o problema cu care regiunea Balcanilor de Vest se confrunta in fiecare iarna si care este cauzata de arderea carbunelui, industria invechita si nivelul inalt de emisii poluante provenite de la autovehicule,…

- Pe ordinea de zi a sedintei Executivului se afla un memorandum cu tema "incadrarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor care au angajati ce beneficiaza de scutiri in baza art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in…

- Primaria Oradea, prin APTOR, organizeaza Revelionul 2017-2018 in Piața Unirii. Spectacolul de revelion va incepe la ora 22:00, cu MC Dany și va fi continua la 22:30 cu saxofonistul Max Merseny. Acesta va ramane pe scena pana la miezul nopții, atunci cand va avea loc un spectacol pirotehnic…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca invita clujenii și turiștii deopotriva sa petreaca noaptea de Revelion impreuna in Piața Unirii, avand in vedere ca Revelionul 2018 are o insemnatate aparte. Vom sarbatori nu doar trecerea in Anul Nou, dar și trecerea in anul Centenarului, un an plin de semnificație…

- In luna noiembrie 2017, indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, la valoarea de 44,1 puncte, fiind cu 0.7 puncte mai mare decat valoarea consemnata in exercitiul anterior. Aceasta evolutie s-a datorat ambelor componente ale indicatorului.…

- Pentru cei care inca nu si-au antamat vreo petrecere in noaptea dintre ani, le dam idei de distractie. Petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi, Beraria H sau concertele din piete si parcuri sunt cateva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece...

- Cum arata Romania anului 1929, Romania de acum 88 de ani? Ne raspunde Legea asupra circulației pe drumurile publice, aparuta in Monitorul Oficial nr. 236 din 22 octombrie 1929. Nu de alta, dar legile reflecta realitațile de la un moment dat.

- In minutul 58 al meciului Real Madrid - Barcelona, la scorul de 1-0 pentru catalani, s-a petrecut cea mai tensionata faza a meciului. Fundașul Sergio Ramos, capitanul lui Real Madrid, l-a lovit cu pumnul in fața pe Luis Suarez, atacantul catalanilor avand de suferit. Faza s-a petrecut chiar in fața…

- "Primaria municipiului Cluj-Napoca are deosebita placere de a invita clujenii și turiștii deopotriva sa petreaca noaptea de Revelion împreuna în Piața Unirii, având în vedere ca Revelionul 2018 are o însemnatate aparte. Vom sarbatori nu doar trecerea în…

- Vremuri grele pentru angajatii de la Pandurii. De anul viitor, vor intra in somaj sau in concediu fara plata. Sunt planurile administratorului special, Marin Golea, care spune ca nu are buget pentru anul 2018. Golea ii arata cu dege...

- Momente de spaima pentru o tanara de 19 ani din Pitesti. Aceasta a fost loviuta pe trecerea de pietoni in zona Garii din Pitesti. Tanara traversa strada in mod regulamentar, numai ca acest lucru nu i-a fost de ajuns. Un sofer nu a fost atent, asa ca tanara a fost lovita pe trecerea de pietoni. O…

- Dumitru Dragomir, fostul presedinte LPF, a povestit cum a fost "tradat" de Dinamo la alegerile din 2014 si a dezvaluit cum au fost ajutati "cainii" sa scape de insolventa. Fostul conducator spune ca Ionut Negoita a reusit sa scoata formatia alb-rosie din insolventa cu ajutorul ANAF, prin intermediul…

- Momente de mare emotie oferite de PMP Maramures, tocmai acum cand o intreaga natie isi ia ramas bun de la ultimul sau monarh. La Sighet, cei aproximativ 20 de pemepisti practicanti au strans randurile, gata sa comemoreze trecerea in nefiinta a Regelui Mihai. Cativa pensionari satui de reluarile la un…

- Octavian Guzu (21 de ani), student in anul III la Facultatea de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti, si-a facut deja un nume in domeniul IT din Romania.

- Orange lanseaza in premiera Live Cam – prima camera sub brandul Orange care filmeaza 360°. Live Cam transforma orice smartphone cu sistem de operare Android intr-o camera performanta care face fotografii si clipuri video 360° in format HD. In plus, Orange Live Cam ofera utilizatorilor opțiunea de a…

- Angajații uzinei Ford din Craiova acuza constructorul auto ca le condiționeaza creșterea salariilor brute pentru compensarea trecerii contribuțiilor la angajat de renegocierea unor condiții defavorabile. Din aceasta cauza, deputatul USR Adrian Prisnel a trimis o scrisoare deschida companiei americane…

- Revelionul este pentru mulți cea mai așteptata perioada din an. Este vazut ca prilejul de a pleca intr-un sejur de lux in locuri exclusiviste de pe glob. Daca nu ai nimic planificat deocamdata pentru noaptea dintre ani, inca ai timp sa prinzi o oferta acceptabila ca preț.

- Liga Campionilor a intrat in fazele eliminatorii, iar in optimi se preconizeaza meciuri de cinci stele. Detinatoarea trofeului, Real Madrid, va fi extrasa din urna a doua, astfel ca ar putea infrunta PSG sau Manchester City. Echipele din aceeasi tara nu pot pica intre ele, de asemenea echipele care…

- Jose Mourinho nu a putut suporta ca Manchester City a invins-o pe Manchester United pe teren propriu, iar portughezul a declansat o bataie generala la cabine dupa partida. “Cetatenii” au inceput petrecerea de pe Old Trafford, cu muzica data la maximum si cu urale in vestiarul oaspetilor.…

- Momente dramatice surprinse de reporterii Neptun TV, la câteva minute dupa accidentul din Mamaia, când un barbat a fost spulberat de o mașina chiar pe trecerea de pietoni. Medicii se lupta sa îi salveze viața barbatului lovit în plin, în timp ce acesta traversa regulamentar. …

- Ultimile profetii lasate de Baba Vanga, celebra clarvazatoare din Bulgaria, nu prevestesc vreo Apocalipsa prea curand, ci ani plini de evenimente, rasturnari de situatii si o reierarhizare a marilor puteri.

- Stela Popescu a murit, informeaza Antena 3. Stela Popescu era una dintre cele mai indragite actrite de comedie din Romania. Potrivit primelor informatii a fost gasita moarta in curtea casei. Stela Popescu avea 81 de ani. Casa Regala a Romaniei a decorat-o pe Stela Popescu, iar acum a marcat trecerea…

- Fabrica de ceramica din Baia Mare este una din putinele intreprinderi care au mai ramas functionale dupa sfarsitul epocii ceausiste. De aproape 40 de ani, produsele lor se vand in tara si strainatate. Cu doar 10% din personalul de altadata, fabrica s-a reinventat de fiecare data si a trecut prin comunism,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, la Ploiesti, ca "este clar" ca Liviu Dragnea trebuie sa demisioneze din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. "M-ati intrebat daca am asistat la acel circ din fata DNA-ului. Nu m-am uitat expres, dar a fost atat de evident in toata media,…

- Angajații part-time, care lucreaza doar cateva ore pe zi, vor veni practic cu bani de acasa pentru a plati taxele la stat in cazul in care contractele lor sunt de mai puțin de 665 de lei brut, aceasta fiind una dintre aberațiile ”revoluției fiscale”, care urmeaza sa fie implementate de la 1 ianuarie…

- Arsenal Park este un produs unic pe piața turismului romanesc, fiind in același timp hotel de 3*, muzeu militar in aer liber, centru de agrement de aventura și military și centru de wellbeing. Clienții Arsenal Park sunt obișnuiți cu oferte inedite, iar succesul avut anul trecut la primul Revelion la…

- „Nu intelegem de ce, deoarece este o institutie unica, cu aceeasi activitate. Noi avem o grila de salarizare care duce la scaderi din 2018, contrar a ceea ce s-a zis, ca vor fi cresteri. Dupa cum am calculat noi, doar la salar, fara sporuri, scaderea este de 25- la salariul net. Din calculele noastre…

- Angajații din teritoriu ai Agenției pentru Plați și Intervenție in Agricultura (APIA) au protestat, joi, in prima parte a zilei, nemulțumiți de faptul ca, de la 1 ianuarie 2018, salariile din centrele județene și locale ar putea sa scada pana la aproximativ 30%, solicitand tratament egal cu cei din…

- Zeci de salariati ai Agentieia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Gorj protesteaza in fata sediului institutiei. Acestia sunt nemultumiti de faptul ca salariile pe care le primesc vor fi mai mici de la 1 ianuarie 2018, cand se va aplica o noua grila.

- Contractele si discounturile oferite de Posta Romana vor fi renegociate, a declarat intr-un interviu, pentru News.ro, Elena Petrascu, numita luna trecuta director general al Postei Romane. Aceasta spune totodata ca vor fi modificate si tarifele practicate de societate.”Avem tarifele gresite,…

- Daca ați decis sa petreceți Craciunul sau Revelionul in Maramureș ați facut o alegere numai buna pentru a va bucura de Sarbatori de poveste. Daca doriți, reprezentanții Cailor Ferate Forestiere va vor purta intr-o calatorie de o zi cu trenul Mocanița pe Valea Vaserului (Munții Maramureșului) timp in…

- Angajații romani vor deveni, dupa data de 1 ianuarie de la care devin responsabili pentru totalitatea contribuțiilor sociale (pensie, șomaj, sanatate) in fruntea topului taxelor platite, deși au cele mai mici salarii brute, dupa cum indica o analiza bazata pe modificarile fiscale anunțate și pe cifre…

- Angajatii de la Dacia intra in greva pe 7 noiembrie, iar principala lor nemultumire este trecerea contributiilor de la angajator la angajat, relateaza Digi 24.Sindicalistii anunta un mare miting la inceputul saptamanii viitoare, la care sunt asteptati sa participe aproape 10.000 de angajati din industria…

- Incepand cu prima zi a anului 2018, salariul minim brut pe economie ar urma sa creasca de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, conform unui Proiect de hotarare a Guvernului pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata, ce a fost publicat saptamana trecuta in dezbatere publica…

- Halloween, sarbatoare de origine celtica, preluata inclusiv de romani, a fost sarbatorita și de vranceni. Halloween-ul s-a sarbatorit in noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, precedand sarbatoarea catolica Ziua Tuturor Sfintilor. Aceasta sarbatoare este o buna ocazie de a demitiza moartea, fiind…

- Salarii mai mici, de la 1 ianuarie 2018. Preconizata trecere a contribuțiilor CAS și CASS in sarcina angajaților de la 1 ianuarie 2018 ii face pe angajații romani sa se aștepte la o scadere a salariilor lor nete incepand cu acea data. Potrivit unui sondaj realizat de catre o important comunitate online…

- Magazinul online de produse naturiste Vegis.ro a înregistrat o cifra de afaceri de 1,36 milioane de euro în primele 9 luni ale acestui an, în creștere cu 30% fața de aceeași perioada a anului trecut. Categoriile de produse care au înregistrat cele mai mari creșteri…

- Un sondaj recent arata ca 76% dintre angajati se asteapta la o scadere a salariilor nete, de la 1 ianuarie 2018, principalul motiv fiind trecerea contributiilor CAS si CASS in sarcina angajatilor. Astfel, majoritatea angajatilor sunt de parere ca nu vor fi ajutati de companii sa recupereze diminuarea…

- Imagini suprinse de pe camerele de supraveghere pe timp de noapte din interiorul unui pub, considerat a fi bantuit.Angajații unui pub din Londra au povestit ca au vazut umbre care trec pe ușa, lumini care se aprind in mod misterios și obiecte care zboara de pe rafturi, scrie Realitatea.

- Actorul Gheorghe Visu a dezvaluit cat a incasat pentru a intra in pielea personajului pe care l-a interpretat in serialul de mare succes „Toate panzele sus”. Gheorghe Visu, care anul acesta a implinit 66 de ani , este unul dintre cei mai apreciați și indragiți actori din Romania. Gheorghe Visu, care…

- De ce pleaca angajatii: nu primesc feedback de la sef si au salarii prea mici in comparatie cu cat muncesc Relatia cu managerul este principalul motiv pentru care angajatii romani isi parasesc angajatorul, in contextul in care majoritatea companiilor intam­pina probleme foarte mari in retentia…

- Vremea frumoasa i-a determinat pe foarte multi baimareni sa iasa din casa si sa dea o geana pe la standurile Sarbatorii Castanelor. In acest an, am remarcat ca sunt la mare trecere produsele traditionale, gatite instant. Ne-a atras atentia un stand imens cu numeroase mancaruri specifice Maramuresului,…