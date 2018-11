Revelaţii de toamnă Daca ne uitam cu atentie, societatea romaneasca e compusa din persoane foarte sarace (grosul populatiei), persoane sarace (mai putine decat primele, dar tot multe) si persoane moderat nesarace (fara a fi nici pe departe bogate, un fel de very low middle class). In termeni abstracti (adica nu relativ la o economie locala), intri in upper middle class si incepi sa ai un stil de viata cosmopolit, de cetatean al lumii, cam de la 100.000 de dolari pe an. Cati oa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

