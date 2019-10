"Revelatia" Vioricai Dancila: Dezvoltarea unei tari se raporteaza si la nivelul de educatie al populatiei, unde rolul profesorilor este esential

Stiri pe aceeasi tema

- "Cu ocazia Zilei Internaționale a Profesorului, ii sarbatorim pe cei care și-au asumat nobila misiune de a modela destine și de a fi promotori ai cunoașterii. Dezvoltarea unei țari se raporteaza și la nivelul de educație al populației, unde rolul profesorilor este esențial. Va mulțumesc,…

- Dezvoltarea unei tari se raporteaza si la nivelul de educatie al populatiei, unde rolul profesorilor este esential, afirma premierul Viorica Dancila, sambata, intr-un mesaj adresat cu prilejul Zilei Internationale a Profesorului. Ea afirma ca "Guvernul este pregatit sa gaseasca solutiile necesare pentru…

- Dezvoltarea unei tari se raporteaza si la nivelul de educatie al populatiei, unde rolul profesorilor este esential, afirma premierul Viorica Dancila, sambata, intr-un mesaj adresat cu prilejul Zilei Internationale a Profesorului. Ea afirma ca "Guvernul este pregatit sa gaseasca solutiile necesare…

- Premierul Viorica Dancila il ataca din nou pe președintele Iohannis dupa ce examenul de rezidențiat a fost amanat pentru luna noiembrie, din cauza ca guvernul nu are un ministru al Educației, care sa semneze ordinul de organizare a testarilor."Cu ocazia Zilei Internaționale a Profesorului,…

- Social-democrații decid, marți, noua propunere pentru postul de comisar european din partea Romaniei. Premierul a anunțat ca a stat de vorba cu șeful desemnat al Comisiei Europene și a promis ca nominalizarea va ajunge, curand, la Bruxelles. In acest timp, Rovana Plumb, respinsa definitiv de Comisia…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, ca propuneri de noi ministri pe Dana Garbovan la Justitie, Șerban Valeca la Educatie, Mihai Fifor la Afaceri Interne si Iulian Iancu vicepremier pe probleme economice. Ana Birchall este se intoarce de la Justiție, la poziția de vicepremier responsabil cu…

- MASURI… Vesti proaste pentru elevii si cadrele didactice din Vaslui si nu numai. Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ieri ca programul “Merg la scoala”, prin care elevii trebuiau sa primeasca vouchere de 250 lei pentru rechizite, nu va putea fi pus in practica in urmatorul an scolar. De asemenea,…

- "Viorica Dancila ne-a anuntat ieri ca autostrada Sibiu-Pitesti este un esec total! Cea mai asteptata autostrada din Romania nu doar ca nu se va pune in circulatie anul viitor, ci nici macar nu are documentatiile finalizate, iar lucrarile sunt departe de a incepe. Ca sa scape de promisiunea neonorata,…