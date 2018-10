Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Alaves a preluat momentan sefia in campionatul Spaniei, La Liga, dupa victoria de vineri seara, din prologul etapei a 9-a, din deplasare, 1-0 (0-0), contra celor de la Celta Vigo. Singurul gol al partidei a fost reusit de Tomas Pina, in minutul 58. Alaves are…

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 50 in fruntea clasamentului WTA. Avantajul ei fata de jucatoarea de pe locul al doilea, daneza Caroline Wozniacki, este usor mai mare, de la 931 la 960, in comparatie cu saptamana trecuta.

- Avansul romancei Simona Halep in fruntea clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) dat publicitatii luni s-a redus la circa 1.000 de puncte, dupa ce daneza Carolina Wozniacki a cucerit titlul la Beijing. Halep are 2.000 de puncte in plus fata de a treia clasata,…

- Victoria, fiica lui Tavi Clonda si a Gabrielei Cristea, a fost fascinata marti seara de platoul emisiunii "Rai da buni". Micuta a venit alaturi de tatal lui, apoi si-a facut aparitia si mama. A fost foarte cuminte si a ras la toti cei din jur.

- Simona Halep a inceput saptamana cu numarul 46 in fruntea clasamentului WTA. Romanca si-a pastrat avantajul de 2.086 de puncte fata de jucatoarea de pe locul al doilea, daneza Caroline Wozniacki.

- Lionel Messi a marcat doua goluri in victoria Barcelonei din prima etapa a campionatului de fotbal al Spaniei, 3-0 sambata pe teren propriu cu Alaves. Messi a deschis scorul din lovitura libera, reusind golul cu numarul 6.000 pentru Barcelona in La Liga. Tot atacantul argentinian a inscris golul cu…

- Dinamo este neinvinsa in ultimele noua meciuri din Liga 1, avand sapte victorii si doua remize, in timp ce ardelenii au pierdut doar de doua ori pe teren propriu, in rest bilantul aratand cinci victorii si trei rezultate de egalitate. De asemenea, cei doi antrenori Teja si Bratu...