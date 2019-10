Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a terminat la egalitate cu Ripensia Timișoara, 0-0, intr-un meci din etapa a 14-a din Liga 2 și este pe locul 7, cu 21 de puncte, la 6 de lider. La finalul partidei, Daniel Pancu, antrenorul giuleștenilor s-a declarat foarte dezamagit de cum au evoluat jucatorii sai in prima repriza, dar i-a…

- Etapa a 14-a a insemnat un derby de gala in liga secunda, intre Rapid București și Ripensia Timișoara, doua echipe istorice. Partida s-a desfașurat in Regie, pe terenul altei foste echipe celebre Sportul Studențesc, acolo unde joaca feroviarii partidele de acasa. Dupa 90 de minute incinse, tabela a…

- Ripensia Timisoara a inregistrat al doilea meci fara gol marcat. Ros.galbenii nu au reusit sa puncteze in intermediara pe terenul celor de la Pandurii Tg. Jiu dupa umilinta suferita acasa cu Mioveni. Jocul s-a incheiat cu scor alb, 0-0 iar elevii lui Alexandru Pelici au facut doar un mic pas peste „linie”.…

- Politehnica Iasi a bifat vineri, la Craiova, al saselea meci consecutiv fara victorie. La fel ca in alte patru partide disputate in ultima perioada, Poli a condus in Oltenia, insa nu a reusit sa-si conserve avantajul. Asa cum s-a intamplat si in etapa precedenta, cu Sepsi, Politehnica a fost egalata…

- Ripensia Timisoara nu revine cu mana goala din una dintre cele mai lungi deplasari ale toamnei. Ros-galbenii au reusit sa lege rezultatele pozitive printr-un 1-1 pe terenul Dunarii Calarasi. Golul echipei pregatite de Alexandru Pelici a venit (tot) dintr-un penalty transformat de Adrian Zaluschi in…

- Politehnica Iasi – Chindia Targoviste 2-2 a fost prima partida a etapei a saptea, care i-a urcat pe ieseni pe primul loc in Liga 1. Chiar daca echipa lui Mihai Teja a condus cu 2-0, formatia lui Viorel Moldovan a reusit sa inscrie de doua ori, iar meciul s-a terminat cu o remiza. Cei doi […]

- Ripensia Timișoara – Gloria Buzau, sambata, de la ora 11,00 Prima deplasare a sezonului aduce Gloriei un adversar istoric, una dintre mai vechi echipe din fotbalul romanesc. Sambata, in a doua etapa a campionatului, fotbaliștii din Crang o intalnesc, la Timișoara, pe Ripensia, primul club de fotbal…

- Federația Romana de Fotbal a publicat notele preliminare primite de antrenorii care au dat examen pentru admiterea la cursurile Licenței Pro. Cea mai mare nota a fost obținut de selecționerul U21, Mirel Radoi, care a obținut media generala de 9.10, reușind sa ia 10 la proba practica și 8.20 la cea scrisa.…