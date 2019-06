Revanşa cu ochii mici Turneul de tenis peiarba de la Eastbourne, dotat cu premii de 684.080 de euro, a continuat ieri cu meciuri din primul tur. Mihaela Buzarnescu (47 WTA) a fost invinsa cu scorul de 4-6, 4-6, de catre letona Jelena Ostapenko (35 WTA). Mihaela a condus cu 4-2 si 40-0 pe serviciul rivalei, in setul I. Dupa o a patra minge de 2-5 salvata, Ostapenko, care a comis zece duble greseli in acest meci, a castigat cinci game-uri consecutive. Dupa 0-1, in setul secund, roman (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

