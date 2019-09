Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a pierdut si al doilea joc oficial al sezonului. Dupa 24-26 in Supercupa cu Dinamo, alb-violetii au cedat cu acelasi scor in prima etapa a Ligii Zimbrilor 2019-20, la Chiajna, in compania unei alte rivale din capitala, CSA Steaua. Jucatorii lui Pero Milosevic au fost condusi in majoritatea…

- Handbalistii alb-violeti pot incepe sezonul 2019-20 cu un nou trofeu. Detinatoare a Cupei Romaniei, SCM Politehnica da piept duminica cu rivala Dinamo, campioana la zi, pe teren neutru, la Brasov. Pero Milosevic, tehnicianul alb-violetilor, e optimist desi elevii sai nu s-au bucurat de cele mai bune…

- „Baietii in ghete” si-au dezamagit din nou fanii pe teren propriu. ASU Politehnica era favorita clara in fata tinerilor de la Daco-Getica, dar bucurestenii au plecat cu toate punctele de pe Bega dupa golul marcat de Razvan Prodan. Un 1-0 meritat per total de oaspeti dupa o prestatie extrem de dezamagitoare…

- Cluburile din eșalonul secund inca iși tureaza motoarele și incearca sa-și intre in ritm. Dupa o frumoasa victorie in deplasare in prima etapa, la FC Argeș, Ripensia Timișoara a calcat stramb pe teren propriu (astazi, arena Eletrica), fiind invinsa cu 1-2 de SCM Buzau, una dintre cele doar doua echipe…

- Pentru cele mai multe dintre universitatile din tara, prima sesiune de admitere s-a incheiat ieri, tot ieri afisandu-se si rezultatele. Cei mai multi absolventi de liceu au optat pentru Universitatea din Bucuresti, printre care si 106 elevi olimpici. Concurenta a fost mare si la Academia de Studii Economice,…

- Aflata in cautare disperata de un atacant-marcator, ASU Politehnica si-a gasit in sfarsit omul. E vorba de Mircea Axente, atacant crescut pe Bega si care revine dupa zece ani la Timisoara. Cu alb-violetii s-a inteles si un nou portar, din Moldova. ASU Poli a facut o achizitie indelung asteptata, Axente…

- Timisoara va avea in urmatorul sezon de liga secunda doua echipe, ASU Politehnica si Ripensia. Niciuna nu are insa pretentii, obiectivele realiste fiind mentinerea in acest esalon si „producerea” de tinere sperante. Cele doua echipe s-au reunit la finele saptamanii trecute, iar acum sunt in obisnuitele…

- GERMANIA U21 - ROMANIA U21 / Florin Prunea, managerul general al lui Dinamo, a transmis un mesaj naționalei Romaniei U21 inaintea semifinalei de la EURO 2019 cu Germania U21. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, joi, 27 iunie, de la ora 19:00, ora Romaniei. Meciul e…