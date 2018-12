Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase vehicule ale politiei au fost dispuse perpendicular pe strazi pentru a bloca circulatia. Potrivit AFP, grupuri de politisti puternic inarmati si protejati de scuturi patrund in imobile, cu arme automate in mana pe strada Epinal. Trecatorii si jurnalistii au fost invitati sa…

- Cetateanul francez considerat autorul atacului de marti seara de la Strasbourg a fost inchis in Germania in 2016 si in 2017 pentru furt si anul trecut a fost expulzat in Franta, a declarat miercuri o purtatoare de cuvant a Biroului pentru anchete penale al politiei germane, BKA, transmite Reuters,…

- La mai bine de o zi si jumatate de la atacul sangeros din Strasbourg, suspectul principal este inca in libertate. Sute de politisti, militari si agenti ai politiei de frontiera sunt mobilizati de ambele parti ale granitei franco-germane, pentru prinderea lui.

- Suspectul in cazul atacului cu arma de foc de la targul de Craciun din Strasbourg este cunoscut de politie in legatura cu activitate infractionala fara caracter terorist a declarat marti seara ministrul de interne francez Christophe Castaner. Oficialul francez a adaugat ca mai multe persoane dintre…

- Sute de politisti cauta supectul atacului armat din Strasbourg din estul Frantei, in urma caruia trei persoane au murit si alte 11 au fost ranite, iar autoritatile au decretat o alerta de securitate ridicata, relateaza Le Figaro si BBC. Suspectul, in varsta de 29 de ani, nascut in Strasbourg, este o…

- Sute de polițiști participa la operațiunea de cautare a supectului in atacul armat din Strasbourg din estul Franței, in urma caruia trei persoane au murit și alte 11 au fost ranite, in timp ce autoritațile au decretat o amenințare de securitate ridicata, relateaza Le Figaro și BBC.Suspectul,…

- Bilantul atacului armat comis in aceasta seara in apropierea unui targ de Craciun din Strasbourg a crescut la patru morti, a anuntat politia, conform Reuters. Autorul atacului armat se afla pe o lista de supraveghere a serviciilor de securitate interna din Franta, fiind suspectat ca prezinta un risc…

- Politistii francezi au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii care isi manifesta dezacordul fata de scumpirea carburantilor, in a doua saptamana de manifestatii, relateaza Le Figaro.