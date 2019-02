Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE a ajuns luni la un acord provizoriu cu Parlamentul European privind reforma care va determina reducerea emisiilor de carbon in transport, informeaza Ministerul Transporturilor (MT) intr-un comunicat de presa. Noile norme privind reducerea emisiilor de carbon…

- Prim-ministrul britanic Theresa May se va confrunta miercuri cu un vot de neincredere din partea parlamentarilor, in contextul nemultumirilor legate de acordul pentru Brexit negociat cu oficialii Uniunii Europene. Parlamentarii conservatori vor vota in intervalul orar 18.00-20.00 (20.00-22.00, ora Romaniei).…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a informat joi ca va decide luni, pe data de 10 decembrie, daca Marea Britanie poate opri procesul privind ieșirea din Uniunea Europeana in mod unilateral, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Decizia, care va fi luata intr-un timp mai…

- "Daca o parte dintre parlamentarii din PSD aleg sa sara parleazul si sa sustina o motiune de cenzura impotriva propriului partid, PSD poate sa inchida pravalia (...) Sa fie constienti ca daca o parte din actuala majoritate va sprijini o eventuala motiune de cenzura, partidul este intr-o mare problema", a…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un proiect in sensul stimularii folosirii monedei euro in tranzactii energetice cu tari din afara Uniunii Europene, informeaza site-ul Politico.eu. "Statele membre trebuie sa promoveze utilizarea pe larg a monedei euro in relatiile cu natiuni terte…

- Statele membre relativ sarace ale Uniunii Europene sunt pregatite sa-si mareasca contributia la bugetul UE dupa Brexit, pentru a mentine finantarea in domeniile coeziunii si agriculturii la nivelul actiual, a anuntat premierul slovac Peter Pellegrini, relateaza AFP, conform news.ro.”Suntem…

- "Ziua de astazi marcheaza sfarsitul negocierilor noastre de iesire cu UE, dar marcheaza totodata inceputul unei dezbateri nationale cruciale in tara noastra in urmatoarele cateva saptamani'', le-a declarat May ziaristilor la Bruxelles, unde liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au…

- “Problemele Gibraltarului și pescuitului" inca “mai trebuie rezolvate", a avertizat joi Comisia Europeana, cand UE și Regatul Unit au ajuns la un acord provizoriu privind relația lor post-Brexit, cu trei zile inainte de summitul de la Bruxelles.“Statele membre (ale UE) trebuie sa lucreze și sa ajunga…