- Partidul Socialist spaniol a crescut in sondaje cu 1.7%, ajungand la 28.8% din preferintele electoratului, potrivit unui sondaj aparut sambata in ziarul El Pais, comparativ cu datele aparute in aceeasi publicatie pe 24 martie, informeaza Reuters. Noul procentaj este echivalentul a 129…

