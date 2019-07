Reuters: Ryanair va anunţa concedieri în următoarele săptămâni Ryanair a avertizat angajatii ca are cu 500 de piloti mai multi si 400 de membri ai echipajului în plus, iar în urmatoarele saptamâni vor fi anuntate concedieri, transmite Reuters, citata de Agerpres.



Seful Ryanair, Michael O'Leary, a facut declaratia într-un material video intern adresat angajatilor dupa publicarea rezultatelor financiare, în 29 iulie, când a precizat ca spre sfârsitul lunii septembrie si dupa Craciun ar putea fi redus numarul locurilor de munca la operatorul aerian irlandez.



Conform raportului anual al Ryanair, în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair a avertizat ca are cu 500 de piloti mai multi si 400 de membri ai echipajului in plus, astfel ca, in urmatoarele saptamani, vor fi anuntate concedieri, transmite Reuters. Declarația a fost facuta de șeful Ryanair, Michael O'Leary, intr-un material video intern adresat angajatilor dupa publicarea…

- Seful Ryanair, Michael O'Leary, a facut declaratia intr-un material video intern adresat angajatilor dupa publicarea rezultatelor financiare, in 29 iulie, cand a precizat ca spre sfarsitul lunii septembrie si dupa Craciun ar putea fi redus numarul locurilor de munca la operatorul aerian irlandez.Conform…

- Ryanair anunta ca preturile biletelor ar putea scadea cu 6% in aceasta vara, partial din cauza supracapacitatii din Germania si a temerilor legate de Brexit, dar operatorul aerian irlandez si-a mentinut tinta de profit pe 2019, transmite Reuters. Valoarea actiunilor celei mai mari companii…

- Ryanair a avertizat luni ca preturile biletelor ar putea scadea cu 6% in aceasta vara, partial din cauza supracapacitatii din Germania si a temerilor legate de Brexit. Chiar și în aceste condiții, operatorul aerian irlandez şi-a menţinut ţinta de profit pe 2019, transmite…

- Ryanair Holdings a avertizat luni ca preturile biletelor vor scadea cu 6% in aceasta vara, partial din cauza supracapacitatii din Germania si a ingrijorarilor provocate de Brexit in Marea Britanie, dar a mentinut previziunea de profit pentru acest an, transmite Reuters citat de News.ro.Valoarea…

- Valoarea actiunilor celei mai mari companii aeriene low-cost din Europa aproape s-a înjumatatit în ultimii doi ani deoarece Ryanair se confrunta cu o supracapacitate în Europa, cu incertitudinile provocate de Brexit si, cel mai recent, cu întârzierea livrarilor modelului…

- Volkswagen va investi aproape 1 miliard de euro pentru productia de celule de baterii la o fabrica din vestul Germaniei si isi va simplifica structura prin separarea sau vanzarea unor divizii, a anuntat luni producatorul auto german, transmite Reuters.Grupul a anuntat dupa o sedinta a consiliului…

- Începând cu luna ianuarie curent prețul la cartofi a început sa creasca înregistrând valori fara precedent, fiind la moment de practic 3-4 ori mai mari decât în anul trecut. Pe piețele locale un kilogram de cartofi de calitate poate fi cumparat cu prețul…