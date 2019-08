Stiri pe aceeasi tema

- ​​Trupurile a doi dintre cercetatorii decedați în accidentul nuclear din Arhanghelsk sunt înca de negasit. Dupa ce agenția nucleara ruseasca a recunoscut ca exista cinci morți și 15 raniți, Rosatom nu a reușit sa elucideze misterul celor doi cercetatori morți ale caror corpuri nu au fost…

- Agentia nucleara rusa Rosatom a anuntat sambata dimineata ca cinci angajati ai sai au murit in urma unui accident petrecut in timpul unui test intr-un sit militar din nordul Rusiei, relateaza agentia RIA, preluata de Reuters, informeaza AGERPRES . Accidentul s-a produs in timpul testarii unei rachete…

- Agentia nucleara rusa Rosatom a anuntat sambata dimineata ca cinci angajati ai sai au murit in urma unui accident petrecut in timpul unui test intr-un sit militar din nordul Rusiei, relateaza agentia RIA, preluata de Reuters, scrie Agerpres.

- Accidentul s-a produs in timpul testarii unei rachete cu propulsie lichida, relateaza RIA, citand Rosatom. Alti trei angajati ai Rosatom au suferit rani cu grade diferite de gravitate in timpul accidentului, inclusiv arsuri. Ei beneficiaza de tratamentul medical necesar in unitati specializate, a…

- Ministerul rus al Apararii a oferit putine detalii despre acest accident, afirmand doar ca doua persoane au fost ucise si sase ranite in urma exploziei unui motor de racheta cu propulsie lichida. Potrivit presei ruse, incidentul s-a produs joi la centrul de teste Nionoks, care face parte…

- Primaria orasului Severodvinsk a informat cu privire la o 'crestere pentru scurt timp' a radioactivitatii dupa explozia produsa joi la o baza de lansare a rachetelor in regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), in timpul testarii unui motor de racheta pe baza de combustibil lichid, deflagratia fiind…

