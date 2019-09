Stiri pe aceeasi tema

- Prioritatea pentru producatorul auto francez o reprezinta intarirea aliantei cu partenerul de alianta Nissan, a apreciat Le Maire. Intrebat de o posibila reluare a discutiilor privind fuziunea dintre Renault si Fiat, acesta a raspuns: 'Cred ca ar fi mai bine sa nu fie facute doua lucruri in acelasi…

- Marilena Dragnea (foto: ziuaconstanta.ro) Marilena Dragnea, numita temporar in funcția de director general al societații de stat Mamaia SA, aflata in subordinea Ministerului Turismului, și-a dat demisia la scurt timp dupa ce a obținut aceasta funcție. Doar ca șefa SC Mamaia SA nu și-a inregistrat demisia…

- Pe portalul Bursa de Valori Bucuresti, la Sectiunea Rapoarte si Informari, a fost postat, aseara, anuntul de convocare de catre Consiliul de Administratie a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 13 august, prima convocare, si 14 august, a doua convocare.Pe Ordinea de zi sunt…

- Magistrala 5 de metrou va fi deschisa la sfarsitul lui decembrie 2019 si se va circula pe ea, a dat asigurari marti seara ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Şeful de la Transporturi a precizat că va avea o discuţie cu noul director al Metrorex, Marin Aldea, şi îi va transmite…

- Compania Județeana Apa Serv SA a ramas cu doar 6 membri in Consiliul de Administrație, in loc de 7 cat ii prevede ”normativul”. Lipsa la apelul sinecurilor prevazute de lege vine ca urmare a demisiei Aureliei Simionica, fost consilier local și viceprimar din partea PSD Piatra Neamț. Demisia n-a fost…

- "Alianta Renault-Nissan este o bijuterie in industria auto. Am creat un gigant pe care nu trebuie doar sa-si prezervam, ci si sa dezvoltam sinergii si aliante pentru a o intari, pe fondul concurentei externe", a declarat Macron in timpul vizitei la Tokyo. Comentariile sale par sa lase deschisa…

- Monica Ghiurco, jurnalist senior TVR si membru in Consiliul de Administratie al SRTv, semneaza o scrisoare deschisa in care ii cere demisia sefei institutiei, Doina Gradea, pe care o acuza de incompetenta si de faptul ca aduce grave prejudicii de imagini postului public prin managementul defectuos.

- Renault crede in continuare ca intarirea aliantei cu Nissan este o prioritate, dupa ce proiectul de fuziune cu Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a esuat saptamana trecuta, a afirmat presedintele grupului auto francez, Jean-Dominique Senard, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Citește și:…