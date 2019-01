Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a spus vineri ca este pregatit sa îl întâlneasca pe șeful Parlamentului, Juan Guaido, care s-a autoproclamat miercuri președinte interimar. Șeful Parlamentului venezuelean, a spus, în schimb, ca nu va accepta ”un fals dialog”,…

- Mai multi diplomati americani au parasit vineri ambasada SUA din Caracas intr-un convoi escortat de politie dupa ce presedintele venezuelean Nicolas Maduro a intrerupt relatiile cu Washingtonul si a cerut personalului american sa paraseasca tara, relateaza reuters

- Diplomati americani au inceput sa paraseasca ambasada SUA de la Caracas, indreptandu-se spre aeroport intr-un convoi escortat de politie, conform unui martor Reuters, dupa ce presedintele Nicolas Maduro a rupt toate legaturile diplomatice cu Washingtonul.

- Statele Unite au dispus joi plecarea personalului 'neesential' din misiunile lor diplomatice in Venezuela, la o zi dupa decizia Departamentului de Stat de a nu se supune expulzarii diplomatilor americani de catre liderul socialist Nicolas Maduro, relateaza AFP. Intr-o 'alerta de securitate' publicata…

- Sute de mii de venezueleni au iesit pe strazi miercuri pentru a cere demisia guvernului presedintelui Nicolas Maduro, scrie Reuters, relateaza News.ro.Marsul de la Caracas a venit dupa mai multe proteste violente din cursul noptii care au dus la moartea a patru persoane, conform unui oficial.…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, controlat de opozitie, s-a autoproclamat miercuri "presedintele in exercitiu" al tarii in fata a mii de sustinatori reuniti la Caracas, iar imediat liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a anuntat ca il recunoaste oficial ca presedinte interimar…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro (extrema dreapta) a declarat joi ca va intreprinde tot posibilul 'pentru a reinstitui ordinea si democratia' in Venezuela, in timp ce ministrul sau de externe Ernesto Araujo s-a intalnit cu lideri ai opozitiei venezuelene, relateaza Reuters. Guvernul lui…

- Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…