Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping si cel turc Recep Tayyip Erdogan s-au angajat marti sa coopereze mai strans in domenii ca securitatea nationala si dezvoltarea, cu prilejul vizitei presedintelui turc la Beijing, transmite dpa, potrivit agerpres.ro.Erdogan a subliniat ca Turcia "nu permite nimanui"…

- Amploarea semnificativa a protestelor din Hong Kong împotriva unei legi care ar permite extradarea în China continentala a reprezentat un moment de inspiratie pentru aceste vremuri marcate de o ascensiune a autoritarismului. Apoximativ 2 milioane de oameni au cerut sa li se asculte parerea…

- China si Natiunile Unite au ajuns la un "consens larg" asupra activitatii de combatere a terorismului, a anuntat duminica ministerul chinez de externe, dupa o controversata vizita in provincia chineza Xinjiang a subsecretarului general al ONU pentru combaterea terorismului Vladimir Voronkov, transmite…

- Tsai Ing-Wen, conducatoarea statului Taiwan, a declarat vineri ca statul chinez și-a crescut eforturile de a se infiltra și de a câștiga influența în Taiwan, solicitând agențiilor de securitate sa faca tot posibilul sa contracareze atacurile de la Beijing, scrie Reuters. Tsai…

- Franta a invocat joi respectarea dreptului maritim, in urma unor proteste din partea Chinei fata de traversarea unui bastiment francez de razboi - Vendemiaire - a Stramtorii Taiwan, o manevra denuntat de Beijing drept o incalcare a apelor sale teritoriale, relateaza Reuters potrivit news.roIncidentul…

- Reincarnarea lui Dalai Lama „trebuie sa respecte legile din China”, a informat Partidul Comunist, reluand declaratii mai vechi, in contextul problemelor de sanatate ale liderului spiritual tibetan, care a fost externat din spital, unde s-a aflat ca urmare a unei infectii respiratorii, informeaza CNN…

- Dalai Lama a fost transportat, marți, la un spital din New Delhi, dupa ce a inceput sa se simta rau. Liderul spiritual tibetan a fost diagnosticat de medici cu o infecție in piept, a precizat asistentul sau personal, conform Reuters. Calugarul budist de 83 de ani este in stare stabila. „In aceasta dimineața,…

- Jurnalisti de la publicatia New York Times au realizat un reportaj despre orasul Kashgar transformat intr-o adevarata inchisoare de catre autoritatile din China. Situat in regiunea Xinjiang,in partea nord occidentala a Chinei, orasul fiind un nod de legatura din Drumul Matasii, Kashgur gazduieste in…