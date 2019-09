Negocierile se desfasoara de cateva luni si ar putea duce la crearea unei noi entitati, la care Ford va detine o participatie de 49%, iar Mahindra va avea 51%, potrivit informatiilor Reuters.

Conform acordului, Ford va transfera majoritatea activelor sale si angajatii sai din India catre noua companie, dar isi va pastra fabrica de motoare din Sanand (in statul Gujarat), sustin sursele. Cele doua uzine ale Ford (una in Chennai si cealalta in Sanand) vor fi mutate la societatea mixta. Cele doua unitati au o capacitate anuala de productie de 440.000 de vehicule. Masinile produse sub brandul…