Reuters: Enel se pregateste sa vanda activele din Romania Grupul italian Enel, cea mai mare companie europeana de utilitati, a demarat procesul de vanzare a operatiunilor din Romania si se asteapta ca activele sa fie evaluate la aproximativ un miliard de euro, au declarat, pentru Reuters, surse din apropierea acestui dosar.



Procesul este condus de banca franceza BNP Paribas.



Enel este cel mai mare investitor privat in sectorul energetic din Romania, unde grupul italian este prezent din 2005 cu operatiuni in domeniul distributiei de electricitate si in cel al productiei de energie regenerabila.



Enel deserveste peste trei

Sursa articol si foto: business24.ro

