Reuters: Cum isi atrag vrajitoarele romance clienti pe internet

Stiri pe aceeasi tema

- La intoarcerea din India, CRBL a avut probleme cu Poliția de frontiera din cauza amuletei de 30.000 de euro. Ca sa fie sigur ca ajunge cu amuleta in Romania, artistul a pus-o in ghiozdanul pe care l-a luat cu el in avion, fara sa-și dea seama ca Poliția o va gasi la controlul de securitate. CRBL a fost…

- Producatorul german de cabluri auto Leoni a abandonat tinta de profit pe 2019, anuntata in urma cu numai o luna, si a informat ca va face concedieri si posibil va vinde active, transmite Reuters. "Compania se confruntă cu un mediu operaţional dificil, în special în China. Cererea…

- Raiffeisen Bank International (RBI) trebuie sa-si reevalueze operatiunile din Romania, dupa ce Guvernul a impus in decembrie o noua taxa pe banci, a afirmat miercuri directorul general al grupului bancar austriac, Johann Strobl, transmite Reuters, preluata de...

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a declarat joi ca spera ca Statele Unite și Uniunea Europeana sa gaseasca o rezolvare la disputa comerciala, adaugand ca va calatori anul acesta la Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: PREMIERA Facebook…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au descoperit, ascunsi in interiorul unui automarfar condus de un cetatean turc, 34 de cetateni straini care incercau sa iasa ilegal din tara. In data de 06.03.2019, in jurul orei 01.00, la Punctul de Trecere…

- Donald Trump a informat Congresul cu privire la intentia sa de a pune capat tratamentului comercial preferential de care beneficiaza India si Turcia, care le permite celor doua tari sa exporte in Statele Unite produse carora nu le sunt impuse taxe vamale, relateaza Reuters.

- ​Un proiect de lege împotriva incitarii la ura pe internet va fi prezentat în mai, a afirmat miercuri presedintele francez, Emmanuel Macron, declarându-se împotriva unei tentative de a interzice anonimatul online, transmite Reuters, citat de Agerpres. Textul va…

- Mare parte a vieții multora dintre noi depinde de mediul online. Aproape toți avem email, rețele sociale, conturi bancare, magazine online, platforme de chat, iar acestea conțin informații sensibile, care trebuie protejate. De Ziua Siguranței pe Internet, Google ofera mai multe sfaturi despre amenințarile…