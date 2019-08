Stiri pe aceeasi tema

- Vor exista oportunitați in luna septembrie pentru parlamentarii care vor sa opreasca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, a declarat duminica parlamentarul din opoziție Jon Ashworth, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Publicațiile britanice au relatat…

- Premierul britanic, Boris Johnson, se va confrunta miercuri cu cea mai mare provocare in criza Brexit, efectuand o vizita in Irlanda de Nord intr-un turneu la nivel național pentru a-și expune planul de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana cu sau fara acord, scrie Mediafax, citand Reuters.

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a vorbit marți cu negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și i-a transmis ca dorește o înțelegere, dar va parasi Blocul Comunitar pe 31 octombrie cu sau fara acord, potrivit Mediafax citând Reuters. "A vorbit…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele american Donald Trump au convenit sa înceapa discuțiile imediat ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a declarat un reprezentant al Downing Street vineri, citat de Reuters.Într-o conversație de vineri, Johnson și Trump și-au exprimat…

- "Presedintele Juncker a discutat la telefon cu premierul Boris Johnson si, dupa ce l-a ascultat, i-a spus ca acordul de iesire este cel mai bun si singurul posibil pentru Uniunea Europeana", a declarat Boris Johnson. "El i-a oferit de asemenea asigurari ca executivul european este pregatit…

- Boris Johnson și-a lansat miercuri campania pentru a deveni succesorul Theresei May, luandu-și angajamentul de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana pe 31 octombrie și a transmis un avertisment partidului sau, spunand ca "intarzierea inseamna infrangere”, potrivit Reuters, conform Mediafax.Johnson,…

- Alegerea unui nou premier in Marea Britanie nu va modifica acordul de retragere incheiat intre Uniunea Europeana si premierul demisionar Theresa May, a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene citat de Reuters. In acelasi timp, intrebat in legatura cu angajamentul anuntat…

- Boris Johnson, fost ministru de externe britanic si favorit pentru a deveni succesorul premierului Theresa May, si-a lansat luni candidatura printr-un mesaj video de campanie, promitand sa conduca Marea Britanie afara din Uniunea Europeana la 31 octombrie, cu sau fara un acord de retragere, relateaza…