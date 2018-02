Stiri pe aceeasi tema

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire facuta de agenția Reuters referitoare la un proiect al Comisiei Europene privitor la impozitarea marilor companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt…

- Proiectul de document are obiectivul cresterii gradului de impozitare pentru companii precum Amazon, Google si Facebook, acuzate de tari ale Uniunii Europene ca achita impozite prea mici prin redirectionarea profiturilor spre state care au sisteme fiscale avantajoase, precum Luxemburg si Irlanda.Planul…

- Comisia Europeana vrea sa impoziteze marile companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu de cel al sediului, cu o cota cuprinsa intre 1 si 5%, arata un proiect de document obtinut de agentia Reuters.…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine „piata atentiei” si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de Universitatii din Columbia, SUA. Marile…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai…

- Comisia Europeana a deplans miercuri faptul ca anumite retele de socializare nu si-au aliniat inca suficient de bine conditiile lor de utilizare la exigentele Uniunii Europene in domeniul respectarii vietii private a utilizatorilor acestor platforme online, informeaza AFP. Facebook, Twitter si Google+…

- Vera Jourova a precizat ca gigantii din industria media sociale online au redactat o serie de propuneri, dar care sunt considerate insuficiente pentru a proteja pe deplin utilizatorii, aceasta situatie fiind considerata "inacceptabila". Autoritatea europeana pentru protectia consumatorilor…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Bursa de la New York a consemnat luni cea mai mare scadere din 2008 incoace , indicele Dow Jones scazand cu 4,6%. Aceasta a fost declanșata de posibilitatea ca Rezerva Federala, banca centrala din SUA, sa creasca dobanda-cheie, potrivit Reuters . Acest lucru inseamna dobanzi mai mari, credite mai scumpe,…

- Cei mai bogați oameni ai lumii au pierdut intr-o singura zi peste 100 de miliarde de dolari. Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere de dupa criza economica din 2008. Primii 500 cei mai bogați oamnei ai lumii au pierdut 114 miliarde de dolari dupa ce indicele Dow Jones Industrial a scazut…

- Gigantul american Amazon a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu Fiscul francez in urma caruia va plati, retroactiv, taxe in valoare de aproximativ 200 milioane de euro, transmite AFP, preluata de Agerpres. În anul 2012, Ministerul francez al Economiei a înştiinţat filiala franceză…

- Cunoscutul miliardar de origine maghiara George Soros s-a adresat unei audiente la Davos, deplangand pericolul reprezentat de „statele mafiote” precum Rusia si de obstacolele in calea inovatiei reprezentate de catre gigantii IT precum Facebook si Google.

- Comisia Europeana a aplicat miercuri o amenda de 997 milioane de euro grupului american Qualcomm, acuzat ca a platit sume semnificative grupului Apple pentru ca producatorul telefoanelor iPhone sa utilizeze doar chipuri Qualcomm, informeaza Reuters. Executivul comunitar, care a lansat o investigatie…

- Comisia Europeana se indeparteaza de planul de a reglementa la nivelul UE masuri care sa oblige administratorii platformelor sociale sa elimine postarile care promoveaza un ”discurs al urii”. Potrivit Euractiv , comisarul european pentru probleme de Justiție, Vera Jourova (foto), a anunțat ca nu va…

- Google adauga tastaturii Gboard pentru Android si iOS o functie care va fi cu siguranta apreciata de cei obisnuiti sa-si „coloreze” discutiile folosind gif-uri animate. Pus intr-o locatie usor vizibila, noul buton selfie GIF permite crearea si trimiterea rapida de GIF-uri animate, folosind camera frontala…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor putea reduce sau chiar elimina TVA la o larga serie de produse, in virtutea unui proiect de directiva al Comisiei Europene, care are ca scop reformarea mecanismului centralizat de stabilire a taxei in UE. Comisia Europeana va prezenta joi o propunere de reglementare…

- Sectorul tehnologiei informationale este dominat de companii gigant precum Google, Facebook si Amazon, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, propunand analizarea oportunitatii fragmentarii pietei.

- Marile puteri de pe piața tehnologiei informaționale sunt ușor de reperat. Google, Facebook și Amazon domina in aceste zone, spune The Wall Street Journal. Intrebarea lansata și analizata de publicația americana este: ar trebui piața fragmentata pentru a crea noi oportunitați?

- Sectorul tehnologiei informationale este dominat de companii gigant precum Google, Facebook si Amazon, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, propunand analizarea oportunitatii fragmentarii pietei.

- Comisia Europeana a format un grup de experti pentru combaterea știrilor false si a dezinformarii. Din stuctura fac parte 39 de specialisti din domeniul IT, mass-media, mediul academic, reprezentanti ai retelelor de socializare Facebook si Twitter, dar si ai gigantul Google.

- Peste o suta de sefi de intreprinderi americane au semnat o petitie in care ii cer Congresului SUA sa voteze o lege care sa-i protejeze pe asa-numitii ''dreamers'' (visatori), tineri fara documente sositi in SUA cand erau copii, relateaza joi AFP. Petitia, data publicitatii de catre mai multe ziare,…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a criticat vineri Serviciul postal american, reprosand ca are pierderi uriase si cerandu-i sa aplice tarife mai mari companiei de comert online Amazon, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cele mai mari companii americane de tehnologie au avut un an record din punct de vedere financiar, dar la capitolul imagine a fost un an dezastruos, fiindca niciodata nu au fost atat de multe stiri negative despre ele. Subiectele au fost de o diversitate uluitoare, de la modul in care sunt tratate femeile…

- In 2017, rolul tehnologiei in viata oamenilor s-a extins in moduri in care nu ne-am fi imaginat la sfarsitul anului trecut – evenimente precum atacul cibernetic asupra Equifax, manipularea exercitata prin Facebook de catre Rusia, sau suprematia Amazon, care este din ce in ce mai clara. In 2018,…

- Google te scapa de reclame din 15 februarie. S-a anunțat data de lansare a urmatorului serviciu care-ți vor bloca anunțurile enervante de pe Chrome. Din 15 februarie, cea mai mare companie de publicitate de pe internet va incepe sa blocheze anunțurile in browserul Ghrome. In timp ce majoritatea extensiilor…

- Într-un interviu acordat lui Jack Dorsey, Twitter CEO, Edward Snowden a vorbit despre marea problema pe care o rerezinta controlul datelor personale al utilizatorilor diferitelor platforme. Snowden a precizat ca datele pe care multe companii le colecteaza despre utilizatorii…

- Comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, urmeaza sa anunte luni deschiderea unei investigatii asupra acordurilor fiscale convenite de retailerul suedez de mobila Ikea cu autoritatile olandeze, acorduri care potrivit unui raport publicat de ecologisti in Parlamentul European ar fi permis…

- Facebook a argumentat ca retelele de socializare pot fi benefice pentru buna-starea oamenilor daca acestia folosesc tehnologia intr-o maniera activa, cum ar fi sa trimita mesaje prietenilor, nu intr-o maniera pasiva, cum ar fi derularea fluxului de postari al altor oameni.Este pentru a…

- Grupul Walt Disney Co a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind preluarea activelor din domeniul filmului, televiziunii precum si operatiunile internationale ale grupului Twenty-First Century Fox Inc, controlat de familia Murdoch, pentru 52,4 miliarde de dolari in actiuni, informeaza Reuters si AFP.…

- Facebook a anuntat ca va incepe sa contabilizeze veniturile din publicitate in tarile unde realizeaza aceste venituri, in loc sa le redirectioneze catre sediul sau international din Dublin, informeaza Reuters. Taxele pe companii au devenit un subiect fierbinte ca urmare a dezvăluirii practicilor…

- Chiar daca “ideea ca economia va depinde la un moment dat de chestiuni imateriale este veche”, asa cum se exprima autorii, o descriere exacta a acestui fapt nu a fost inca oferita. Ce este ”activul intangibil”? Companii precum Facebook si Google sunt exemple foarte bune, acestea investind masiv…

- Reteaua de social media Facebook a anuntat marti ca va incepe sa contabilizeze veniturile din publicitate in tarile unde realizeaza aceste venituri, in loc sa le redirectioneze via sediul sau international din Dublin (Irlanda), informeaza Reuters. Taxele pe companii au devenit un subiect fierbinte…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- Comisia Europeana vrea ca grupurile de Internet precum Facebook, divizia YouTube a Google si Twitter sa faca mai mult pentru eliminarea continutului extremist de pe platformele lor, transmite Reuters citata de Agerpres.

- ​Google a anuntat ca va bloca utilizarea YouTube pe doua terminale ale Amazon si a criticat compania condusa de Jeff Bezos pentru ca refuza sa vanda produse hardware Google, scrie Reuters. Cearta dintre cele doua companii nu este noua, dar s-a acutizat si destul de rar se intampla ca doi giganti ai…

- Facebook a lansat o aplicatie de mesagerie pentru copii. Este pentru prima data cand gigantul Facebook creeaza un produs pentru copii, pentru a atrage utilizatori si din acel segment de varsta, unde principalul competitor este Snapchat. Messenger Kids este o aplicație „de mesagerie video…

- Un acord pentru a mentine Irlanda de Nord intr-o "aliniere normativa" cu Uniunea Europeana dupa Brexit ar putea fi replicat si in alte parti ale Regatului Unit, a declarat, luni, Nicola Sturgeon, liderul guvernului pro-independenta din Scotia, potrivit Rador care citeaza Reuters.

- Messenger Kids este o aplicație ''de mesagerie video și text conceputa pentru ca cei mici sa iși poata contacta familia și prietenii aprobați de catre parinții lor'', care pot "controla intreaga lista de contacte", a explicat compania intr-un comunicat.In cadrul acestei versiuni, "nu exista…

- Studiul estimeaza ca spendingul total pe reclama va creste cu aproximativ 23 de miliarde de dolari anul viitor, adica 4,3%. ”Digitalul reprezinta cea mai importanta sursa de crestere, si asta inseamna Google si Facebook”, a spus Adam Smith, director la GroupM. Piata globala de publicitate digitala…

- „Dezvoltarea ciber-spațiului Chinei a intrat in linie dreapta. (…) Ușile Chinei vor deveni din ce in ce mai deschise”, a declarat Xi Jinping, președintele Chinei, intr-un mesaj adresat duminica celui mai mare forum cibernetic din China, citat de Reuters . Partidul Comunist Chinez a inasprit reglementarile…