Stiri pe aceeasi tema

- ​​Cel mai mare partid de opozitie din Romania va declansa o ancheta publica privind contributia Huawei la infrastructurile critice si va incerca sa o blocheze din dezvoltarea retelei 5G din cauza preocuparilor de securitate crescande, a declarat marti Pavel Popescu, reprezentantul PNL in comisia IT…

- Secretarul de Stat Mike Pompeo a avertizat joi ca Statele Unite nu vor putea colabora și nici nu vor împartași informații cu țarile care vor adopta sisteme companiei Huaweu Technologies Co Ltd, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Într-un interviu acordat Fox Business…

- SUA, prin vocea lui Donald Trump, a cerut in mod trantant boicotarea produselor Huawei din motive de securitate, dar cercetarile nemtilor, realizate de Agentia de Securitate Digitala (BSI), nu au gasit vreo dovada a spionajului. Potrivit informatiilor obtinute de The Wall Street Journal, la un acord…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a avertizat luni aliatii SUA ca implementarea unor echipamente produse de compania chineza Huawei va ingreuna parteneriatele cu Washingtonul, informeaza Reuters preluata de agerpres. O sursa din Departamentul de Stat al SUA anuntase de saptamana trecuta…

- Ultima Ora: Rusia cere SUA sa distruga scutul antiracheta construit la Deveselu Ministerul Apararii din Rusia a informat joi ca Statele Unite ar trebui sa isi distruga sistemele nucleare MK-41 plasate in Romania pentru a putea astfel sa respecte Tratatul INF, scrie Reuters. Ambasadorul Rusiei la Bucuresti,…

- Formatiunea Fidesz a premierului ungar Viktor Orban nu se va alatura aliantei eurosceptice propuse de Italia in perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European, in pofida pozitiei dure pe care partidele de aceasta orientare o impartasesc in privinta imigratiei, a indicat miercuri un oficial din…

- Direcția de taxe din Cehia a exclus gigantul chinez al telecomunicațiilor Huawei de la o licitație de peste 20 de milioane de euro pentru realizarea unui portal fiscal, a anunțat miercuri presa locala, citata de AFP.Aceasta mișcare vine dupa ce agenția naționala de securitate cibernetica a avertizat…

- Germania ia in considerare sa blocheze folosirea produselor Huawei pentru viitoarea tehnologie 5G, dupa ce mai multe tari s-au impotrivit implicarii companiei chineze in retelele 5G din cauza ingrijorarilor privind securitatea, scrie BBC. Compania chineză Huawei, unul dintre cei mai mare producători…