Reuters: Acordul pentru Brexit al lui Boris Johnson ii va saraci mai mult pe britanici comparativ cu cel al Theresei May. Cați bani va pierde fiecare englez Acordul pentru Brexit convenit de premierul Boris Johnson cu Uniunea Europeana ii va face mai saraci pe britanici decat acordul negociat de predecesoarea sa Theresa May, daca va fi aprobat de Parlamentul de la Londra, potrivit unor analisti citati de Reuters. Comparativ cu acordul convenit de May cu UE anul trecut, pe care Parlamentul l-a respins de trei ori, acordul lui Johnson prevede o alimiere mai restrânsă la reglementările…