- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru castigarea unui nou mandat de presedinte al Rusiei si i-a transmis ca Rusia a devenit un simbol al sperantei pentru toate popoarele care pledeaza pentru stabilitate, relateaza Deschide.md. ”Rusia…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times. Ministrul german de Externe a precizat ca…

- Incendii puternice in Australia. Experții spun ca sunt rezultatul schimbarilor climatice. Temperaturile ridicate și vanturile puternice au alimentat apariția unor incendii masive de vegetație in Australia, susțin autoritațile.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot, a anuntat luni dimineata Comisia Electorala Centrala. Participarea la vot a fost de 67,4%, mentioneaza AFP. Putin a obtinut astfel al patrulea mandat prezidential,…

- Vladimir Putin si-a inregistrat votul in cadrul scrutinului prezidential din Rusia, iar la iesirea de la urne a declarat ar fi multumit de orice rezultat care sa-i asigure un nou mandat de presedinte. Liderul de la Kremlin, care si-a inregistrat votul la o sectie de votare din Moscova, a declarat ca…

- Rusii il realeg duminica pe Vladimir Putin intr-un nou mandat de sase ani la Kremlin. Creditat cu aproape 70- din intentiile de vot in ultimele sondaje, cel mai puternic om din Rusia, laudat ca a readus stabilitatea dupa anii '90 - cu pretul unui recul al libertatilor, acuza criticii -, are sa-si faca…

- Rusii au inceput sa voteze sambata seara in Extremul Orient, in cadrul unui scrutin in care Vladimir Putin este sigur ca va obtine al patrulea mandat la Kremlin, scrie The Associated Press.

- Duminica rusii sunt chemati la urne sa isi aleaga presedintele intr-un scrutin pe care actorul sef de la Kremlin, Vladimir Putin, este de asteptat sa il castige confortabil. Cu cateva zile inainte insa, „Golos”, o organizatie non-guvernamentala care monitorizeaza alegerile din Rusia se plange ca se…

- Pe 18 martie rusii vor merge la urne pentru a-si alege presedintele. Rezultatul este dinainte cunoscut. Vladimir Putin va castiga scrutinul. Va prezentam o analiza interesanta publicata de Agerpres pe aceasta tema. Pe 18 martie rusii vor merge la urne si il vor realege pe Vladimir Putin presedinte.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, face campanie electorala si in peninsula ucraineana Crimeea, anexata ilegal in 2014. Liderul de la Kremlin a efectuat o vizita in regiune pentru a se intalni cu alegatorii. "In urma cu patru ani ati luat o decizie istorica.

- O delegatie a Parlamentului European a anuntat, miercuri, ca a avut discutii secrete in ultimii trei ani cu reprezentanti ai regimului nord-coreean, in incercarea de a convinge Phenianul sa renunte la testele nucleare si cu rachete balistice, relateaza site-ul televiziunii France 24. Grupul…

- ALEGERI RUSIA. Rusii sunt chemati la urne duminica, 18 martie, pentru alegerea presedintelui tarii, functie la care aspira pentru un nou mandat Vladimir Putin, precum si alti sapte candidati.

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP.Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din…

- Rusia a testat racheta hypersonica cu care se lauda Putin. Rusia a spus duminica ca a lansat, cu succes, o racheta hypersonica, capabila sa transporte o incarcatura nucleara. Președintele Vladirmir Putin a transmis ca este ”o arma ideala” cand a dezvaluit noile tehnologii militare ale Rusiei. Aceasta…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a marturisit intr-un interviu pentru documentarul „Ordinea mondiala 2018" ca a mintit-o pe prima-doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, atunci cand s-a intalnit cu ea la summitul G20 din iulie anul trecut.

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii, un critic feroce al presedintelui Vladimir Putin, a aparat decizia tarii sale de a creste numarul de arme nucleare detinute, informeaza joi dpa. "Rusia are nevoie de un echilibru atomic de putere cu Statele Unite si trebuie sa-l mentina si sa-l…

- Umbrela bulgara In 1978, in plin Razboi Rece, disidentul bulgar Gheorgi Markov astepta autobuzul la Londra pentru a merge acasa dupa ce incheiase ziua de lucru la BBC. Dintr-o data, el a fost impuns in picior de un trecator care a lasat sa-i cada umbrela. Markov a facut febra mare…

- ”Cetațenii ruși, acuzati de intervenție in alegerile din Statele Unite in 2016, nu au acționat in numele guvernului rus”, a declarat Vladimir Putin, intr-un interviu cu postul de televiziune NBC. SUA trebuie sa prezinte detaliile concrete despre acest caz, insa chiar șu așa cetațenii rușii nu vor fi…

- Rusia a dezvoltat o noua racheta balistica care este invincibila, a declarat președintele Vladimir Putin, in discursul despre starea națiunii, ținut cu cateva saptamani inaintea alegerilor, scrie...

- Rușii au ieșit din nou in strada pentru a manifesta impotriva lui Vladimir Putin. De aceasta data, mitingul a fost unul autorizat. Acțiunea a fost organizata in memoria opozantului rus Boris Nemțov, asasinat in urma cu trei ani, in imediata apropiere a Kremlinului.

- Rezultatul votului devine constrangator daca cel putin 20% din membri isi exprima optiunea, un procent care a fost atins in primele trei zile de la declansarea operatiunii de votare, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a SPD pentru postul public ARD. Comitetul executiv al partidului,…

- Este prea devreme pentru un summit cu Phenianul, in pofida apropierii intervenite cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, a estimat sambata presedintele sud-coreean Moon Jae-in, informeaza AFP si dpa. "Exista mari sperante legate de un summit Nord-Sud, insa eu cred ca este un pic prea devreme", a declarat…

- Cele doua Corei pare ca au luat calea reconcilierii. Liderul de la Phenian, Kim Jong Un a laudat tara vecina, despre care a spus ca este foarte impresionanta. Presedintele comunist a anuntat ca vrea sa continue imbunatatirea dialogului cu Seulul.

- 'Spuneti ca toata lumea are un smartphone', a declarat Putin, dupa un discurs al directorului Institutului national de cercetare Kurceatov, Mihail Kovalciuk, sustinut cu prilejul unei reuniuni a cercetatorilor rusi de la Novosibirsk, in Siberia occidentala. Kovalciuk tocmai afirmase in discursul…

- Kim Jong-Un este suspectat ca și-a creat o adevarata armata de hackeri, care au ca principal scop sa faca rost de bani pentru finanțarea programelor de inarmare ale regimului. Numai anul trecut, acestia au furat milioane sau chiar miliarde de dolari de la firme sud-coreene care administreaza bani virtuali.…

- Președintele Coreei de Sud, Moon Jae, se va intalni cu sora lui Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, și vor lua masa impreuna cu ocazia Jocurilor Olimpice de sambata. Vestea a fost data de administrația prezidențiala din Seul, la scurt timp dupa ce liderul nord-coreean refuzat sa se…

- Vladimir Putin si-a gasit vocatia. Si nu este una la care s-ar astepta multi. Liderul de la Kremlin vrea sa se orienteze spre agricultura, daca nu obtine un nou mandat la conducerea tarii.

- Francezii ar vota probabil in favoarea parasirii Uniunii Europene, daca ar avea loc un referendum pe aceasta tema, a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron. Liderul de la Elysee a precizat ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a fost motivata de faptul ca votantii "si-au…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse, informeaza agentia de presa oficiala TASS.Printr-un alt decret,…

- Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza pe rit vechi cu o baie in apele inghețate ale lacului Selinger. Imaginile au fost transmise de televiziunile din Rusia iar liderul de la Kremlin nu a parut deloc deranjat de temperaturile scazute. Inconjurat de preoți, Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza la fel…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca a aflat cu mahnire despre disputele din Consilul General al Municipiului București (CGMB) privind terenul pentru construirea spitalul metropolitan si acuza PNL si USR ca ipocrizia si dublul limbaj reprezinta standardul lor pentru actiunile politice.

- Navalnii, un critic aprig al regimului Putin, a afirmat ca va face un apel la boicotarea alegerilor prezeidentiale. ”Acestea nu sunt alegeri si rolul meu va fi de a le explica oamenilor ca aceasta procedura are rolul doar al realegerii lui Putin. Vom demonstra asta si voi convinge oamenii ca este…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa în Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, în filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate câteva fragmente pe pagina web a Radioteleviziunii Ruse, informeaza duminica EFE,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur". Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca singura cale de denuclearizare…

- Un raport din Congresul Statelor Unite atesta faptul ca Rusia a incercat sa influenteze alegerile democratice din 19 state europene printre care si Romania. Documentul evidentiaza actiunile prompte ale statelor europene fata de propaganda ruseasca, in comparatie cu atitudinea pasiva pe care ar fi avut-o…

- Patriarhul Moscovei si al intregii Rusii, Kiril, a vorbit din nou despre momentul in care va veni Sfarsitul Lumii, despre care scrie in Biblia, intr-un interviu acordat jurnalistului Dmitri Kiselev, la postul national de televiziune. Kiril a folosit prilejul de a-i face lui Vladimir Putin campanie…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca in mod cert ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, adaugand ca spera ca discutiile intre Phenian si Seul sa aiba un rezultat pozitiv, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat crearea unei "criptoruble", adica o moneda nationala in varianta virtuala, pentru a ocoli sanctiunile occidentale, sustine cotidianul economic Financial Times,...

- Coreea de Nord a anuntat miercuri ca ar redeschide canalul de comunicare intercoreean la 06:30 GMT, la o zi dupa oferta de dialog la nivel inalt facuta de Seul, ca raspuns la apelurile pentru o ameliorare a relatiilor lansate de Kim Jong-Un, potrivit autoritatilor sud-coreene, citate de AFP.…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul sau in permanenta',…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, a declarat, luni, ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, din moment ce armele nucleare nord-coreene pot atinge intreg teritoriul SUA, relateaza agentiile Reuters si Yonhap.

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Rex Tillerson, au avut marti, la telefon, o discutie consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanta trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Cele doua parti impartasesc…