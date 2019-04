Stiri pe aceeasi tema

- Compania spatiala americana SpaceX a realizat joi prima lansare comerciala a rachetei sale Falcon Heavy, care face parte din clasa lansatoarelor grele, plasand pe orbita un satelit apartinand unui operator...

- Falcon Heavy, cea mai puternica racheta din lume, a companiei SpaceX, deținuta de miliardarul Elon Musk, a fost lansata cu succes pentru prima cursa comerciala, in noaptea de joi spre vineri, de la Centrul spațial Kennedy din Florida, SUA, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Falcon Heavy a fost…

- Compania spatiala americana SpaceX a amanat pentru joi prima lansare comerciala a rachetei sale Falcon Heavy, care face parte din clasa lansatoarelor grele, din cauzei vantului puternic din Florida, potrivit AFP. "Amanare a incercarii de astazi de a lansa Falcon Heavy: urmatoarea fereastra…

- Compania spatiala americana SpaceX a amanat pentru joi prima lansare comerciala a rachetei sale Falcon Heavy, care face parte din clasa lansatoarelor grele, din cauzei vantului puternic din Florida, potrivit AFP.

- Cel mai recent videoclip al formației sud-coreene Blackpink, "Kill This Love", a devenit clipul cu cele mai multe vizionari pe YouTube in primele 24 de ore de la lansare și cel care a atins cel mai repede 100 de milioane de vizualizari, relateaza bbc.com."Kill This Love" a avut 56,7 milioane…

- Maria Grapini a fost din nou ținta ironiilor pe internet dupa ce a inventat o noua țara. Intr-o postare de zilele trecute, Grapini a scris: „Cațiva eurodeputați inimoși din Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Letitia, discuta cum sa salveze transportul internațional pentru țarile din est”. Compania…

- Blue Origin, compania spatiala a miliardarului Jeff Bezos, a semnat un acord cu compania canadiana Telesat care prevede lansarea unei parti a unei constelatii de sateliti care va asigura servicii de internet rapid pentru guverne si companii din intreaga lume, au anuntat joi cele doua companii, transmite…

- Dupa ce a rebranduit recent BFR-ul sau, mai simplu numit Starship, SpaceX a adaugat deja cote finale primului prototip al acestui vehicul de ridicare super-grea. Racheta va fi folosita pentru testarea sub-orbitala in acest an, marcand pași importanți in planurile sale pentru Luna, Marte și poate și…