- Lideri ai Comisiei, ai Consiliului și ai Parlamentului European au facut de cateva ori declarații pozitive privind președinția Romaniei a Consiliului Uniunii Europene. Statele membre UE au validat primul dosar sub președinția Romaniei la Consiliul UE.

- Cercetarea si Inovarea reprezinta baza primului pilon dintre cei patru ai Programului Presedintiei Romane la Consiliul Uniunii Europene, respectiv pilonul "Europa convergentei", iar ministrul Nicolae Hurduc a punctat in cadrul reuniunii Consiliului Uniunii Europene COMPET - Cercetare - Inovare importanta…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene nu se va abate de la principiile respectarii valorilor comune europene, drepturilor si libertatilor fundamentale si statului de drept, a dat asigurari miercuri...

- Discursul premierului Viorica Dancila in Parlamentul European "Domnule Președinte al Parlamentului European, Domnule Președinte al Comisiei Europene, Stimați membri ai Parlamentului European, Doamnelor și domnilor, Sunt onorata sa fiu prezenta astazi aici, in fața dumneavoastra, in calitate de Prim-ministru…

- Liderii celor mai importante institutii de la Bruxelles, printre care Comisia Europeana si Parlamentul European, au participat alaturi de liderii politici de la Bucuresti la ceremonia oficiala de preluare a presedintiei Consiliului Uniunii Europene.

- De ieri Romania este in mod oficial la carma presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Asta nu inseamna nicidecum ca Romania este un fel de presedinte, in stilul unor presedinti precum Ion Iliescu, Traian Basescu sau Klaus Iohannis. Nu l-am inclus aici pe Emil Constantinescu pentru ca a fost un altfel…

- Romania exercita, incepand de astazi, primul sau mandat la Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, pe fundalul unei agende europene marcate de evolutii politice si dosare cu un impact decisiv asupra viitorului Uniunii, dar si in conditiile unui climat politic intern complicat. Procesul…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca Guvernul are determinarea si ambitia de a duce la bun sfarsit presedintia rotativa a Consiliului UE, cu toate ca Executivul nu este in formula completa, mentionand ca apelul sau la consens nu este acceptat de toata lumea. "Mai sunt cateva…