Reuniuni de lucru, organizate de MFE

- Alianta USR-PLUS a obtinut ca scor general peste 22% la alegerile europarlamentare de duminica, potrivit rezultatelor "aproape finale", si a castigat in marile orase, printre care Bucuresti, Cluj, Brasov, Iasi, Constanta, Timisoara, Galati, Craiova, Pitesti, Ploiesti sau Buzau, precum si peste 42% din…

- Vernisajul la Galeria de arta Orizont, vineri, 17 mai 2019 Filiala Arte Decorative va invita sa participați la vernisajul expoziției Umbre și Lumini, semnata de Silvia Șerban, care va avea loc la galeria de arta Orizont, vineri, 17 mai 2019, orele 19.00. Expoziția va fi prezentata de regizorul Radu…

- Viorica Dancila a ajuns vineri, 10 mai, si in Vestul tarii. Dupa ce, in timpul vizitelor din Hunedoara si Cluj a fost huiduita, staff-ul PSD Timis a anuntat ca premierul nu va mai ajunge la Timisoara, ci va vizita doar comuna Giarmata.

- Vineri, 10 mai 2019, se da startul celei de-a 7-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru Nou, Arad (FITN), eveniment organizat de Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local ale Municipiului Arad. Timp de 10 zile, vom vorbi – prin intermediul spectacolelor…

- Sunimprof Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive și ambalaje flexibile din Romania, a inregistrat in 2018 o cifra de afaceri de circa 98,8 milioane de lei, in creștere cu 9 procente fața de anul precedent. Pentru anul 2019, reprezentanții companiei estimeaza…