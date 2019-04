Cateva mii de delegati participa, sambata, la Rompexo, la reuniunea PMP in care va fi prezentat programul acestei formatiuni politice pentru alegerile europarlamentare. Intitulat "Mai multa integrare, mai multa integrare", programul include urmatoarele directii: cresterea subventiilor pentru agricultura, punerea in functiune a caii de navigatie Constanta -Rotterdam, apararea drepturilor celor 3,5 milioane de romani plecati la munca in Europa si promovarea obiectivului de tara propus de PMP - reintregirea tarii prin unirea tarii cu Republica Moldova. Pe listele PMP pentru alegerile europarlamentare…