Stiri pe aceeasi tema

- Sa fi ingropat securea razboiului? Presedintii turc Recep Tayyip Erdogan si rus Vladimir Putin au dat marti startul constructiei de catre gigantul rus Rosatom a primei centrale nucleare in Turcia, simbol al relatiilor infloritoare intre Ankara si Moscova, informeaza France Presse. Așdar, un moment cu…

- Vladimir Putin, care intreprinde in Turcia prima vizita in strainatate de la realegerea sa pentru un al patrulea mandat de presedinte pe 18 martie, a sosit in capitala turca in jurul orei 12,00 GMT, potrivit imaginilor transmise in direct de catre televiziunile turce citate de Agerpres.Vizita…

- Ministerul rus de Externe a cerut Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, informatii despre otravirea lui Serghei Skripal, un fost spion rus, si a fiicei sale, Iulie, in Anglia, relateaza The Associated Press.

- Germania este dispusa sa se angajeze in dialog cu Rusia in pofida conflictului din jurul presupusului atac cu arme chimice impotriva unui fost spion rus in Marea Britanie, care a dus la expulzari reciproce de diplomati de catre Moscova si capitalele vestice, relateaza agentia germana de presa dpa.…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca „putin peste 50“ de posturi de diplomati si personal tehnic din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul adancirii disputei generate de otravirea cu o substanta neurotoxica a fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale…

- Ministerul rus de Externe a inceput sa ia masuri de retorsiune impotriva statelor care au decis expulzari de diplomati rusi in cadrul afacerii Skripal. Un diplomat roman a fost convocat vineri la sediul MAE rus.

- Un roman stabilit in Marea Britanie, care s-a oferit sa iși ajute un conațional, l-a transformat pe acesta intr-un adevarat sclav, forțandu-l sa locuiasca intr-o camera alaturi de alte 14 persoane.

- Expulzarea masiva de diplomati rusi de catre tarile occidentale dupa otravirea unui fost agent dublu in Regatul Unit ar putea constitui un "punct de cotitura" in relatiile cu Rusia, a declarat marti seful diplomatiei britanice, aceasta in timp ce Moscova pregateste un raspuns, relateaza AFP si Reuters.…

- Rusia condusa de președintele Vladimir Putin ia unele masuri care pot provoca panica la nivel internațional, in mijlocul unui scandal care se invarte in jurul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in marea Britanie. Conflictul dintre Londra și Moscova a crescut din ce in ce mai mult, ajungandu-se…

- 48 dintre persoanele expulzate sunt diplomati de la Ambasada Rusiei, iar 12 sunt rusi care lucreaza la Organizatia Natiunilofr Unite. Tarile membre UE au convenit vineri sa adopte noi masuri punitive impotriva Rusiei dupa atacul neurotoxic in urma caruia fostul spion rus Sergei Skripal si…

- Opozitia laburista britanica si-a anuntat luni intentia de a depune un proiect de lege vizand sa impiedice Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana (UE) fara un acord, in cazul in care Parlamentul ar respinge acordul final semnat cu Bruxellesul, relateaza AFP. Laburistii spera sa obtina un sprijin…

- Comparatia facuta de ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, intre Campionatul Mondial de fotbal din Rusia si Olimpiada organizata de Germania nazista in 1936 este ”dezgustatoare si inacceptabila”, a declarat, joi, Dimitri Peskov, putatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza Sky News.Peskov…

- Rusia ii convoaca pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii sunt invitati…

- Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie continua sa creasca, din cauza atacului de la inceputul lunii martie asupra agentului dublu Serghei Skripal, care a pornit un lung șir de acuzații și condamnari diplomatice intre cele doua state. Dupa expulzarea unor diplomați ruși, considerați de Marea Britanie…

- "Daca Guvernul britanic continua sa ia unele masuri antiruse, vor riposta in conformitate cu principiul reciprocitatii", a declarat Lavrov, dupa o intrevedere cu omologul sau nipon, Taro Kono.Oficialul de la Moscova a indemnat autoritatile britanice sa "raspunda cu calm" la atacul neurotoxic,…

- Trei autocare, cu numere de inmatriculare diplomatice, au plecat marti de la Ambasada Rusiei la Londra, cu cei 23 de diplomati expulzati de premierul Theresa May, din cauza atacului cu un agent neurotoxic militar, care se intorc la Moscova, relateaza Reuters, conform news.ro.Lucratori de la…

- Presedintele Macron ''a reamintit atasamentul sau fata de un dialog constructiv intre Rusia, Franta si Europa'' si ''si-a reafirmat convingerea ca, pe o baza clarificata, cooperarea intre Europa si Rusia, esentiala pentru securitatea continentului european, este in interesul (celor doua) tari'',…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, luni, ca Marea Britanie va trebui sa prezinte dovezi privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion Skripal sau sa isi ceara scuze, relateaza site-ul agentiei Tass.

- In timp ce, la Moscova, presedintele Vladimir Putin, reales in fruntea statului cu o larga majoritate de voturi, in conditiile in care Londra l-a acuzat ca s-ar fi aflat in spatele otravirii cu o substanta neurotoxica a...

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt asteptati luni in Marea Britanie pentru a preleva mostre ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale, pe 4 martie in sud-vestul Angliei, transmite dpa, conform agerpres.ro. …

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales pentru un nou mandat de sase ani, ca este absurd sa crezi ca Moscova l-ar fi otravit pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, internati in stare critica intr-un spital britanic, el sustinand ca…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Marea Britanie sustine ca Rusia a utilizat agentul neurotoxic - dezvoltat inca din perioada sovietica sub denumirea de "Noviciok" - la otravirea lui Serghei Skripal si a fiicei sale Iulie in prima utilizare ofensiva a unei astfel de arme pe teritoriul unei tari occidentale dupa cel de-al Doilea Razboi…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa ii comunice aceste masuri, relateaza Reuters, citata de...

- Ambasadei Federației Ruse la București e de parere ca Marea Britanie comite o greșeala atunci cand acuza Moscova ca ar sta la originea otravirii fostului spuin rus Serghei Skripal, și a ficei sale Iulia, la Londra. Conform unui comentariu al Ambasadei, britanicii comit aceeași greșeala ca in cazul…

- Tensiune la cota maxima intre Londra si Moscova. Ministrul britanic de externe l-a indicat pe Vladimir Putin ca fiind 'extrem de probabil' cel care a decis atacul neurotoxic asupra fostului agent dublu Serghei Skripal.

- Autoritatile britanice au declansat o investigatie pentru crima in cazul decesului omului de afaceri rus Nikolai Gluskov, gasit mort in conditii suspecte intr-un apartament din Londra, informeaza BBC News.

- Criza internaționala provocata de tentativa de ucidere a unui fost agent secret rus și a fiicei sale, in Marea Britanie, ia amploare. Moscova a anunțat ca va expulza un numar de diplomati britanici dupa ce Londra a trimis acasa 23 de diplomați ruși.

- Rusia a ales in mod deliberat o neurotoxina conceputa in perioada sovietica pentru otravirea in Salisbury a fostului agent rus, ca un avertisment pentru toți opozanții președintelui Vladimir Putin, susține ministrul britanic de externe Boris Johnson, citat de The Guardian. „Rusia este singura țara care,…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- "Daca guvernul crede ca este posibil faptul ca Rusia a pierdut in mod neglijent un agent neurotoxic de nivel militar, ce masuri sunt luate alaturi de aliatii nostri prin intermediul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice? Cum a raspuns guvernul britanic la cererea guvernului Rusiei privind…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat miercuri ca nu sunt probe suficiente privind implicarea Rusiei in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul publicatiei The Independent. "Daca guvernul crede ca este…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), estimand ca masura partii britanice constituie un 'act ostil' care…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomați ruși in contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus si pe fiica acestuia in oraselul britanic Salisbury, a anuntat miercuri premierul Theresa May.

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a sfatuit, luni, Londra sa-si ”clarifice lucrurile” cu privire la otravirea fostului agent dublu rus in Anglia inainte de orice discutie cu Moscova pe aceasta tema, relateaza AFP.Intrebat de BBC despre o eventuala responsabilitate a Rusiei in otravirea lui…

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Kremlinul s-a declarat marti gata sa coopereze cu autoritatile britanice daca acestea ii cer ajutorul pentru a ancheta cazul unui fost agent dublu internat in stare critica in Marea Britanie dupa ce ar fi fost expus la o substanta necunoscuta, informeaza Reuters. "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau 'victorii stralucitoare' pentru Rusia, consemneaza AFP preluat de agerpres. 'Vrem ca tara noastra sa straluceasca si…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit luni, la Kremlin, pe conducatorul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, impreuna cu care a analizat stadiul pregatirilor in vederea Cupei Mondiale 2018, informeaza agentia EFE. Reuniunea urma sa aiba loc la Soci, pe…

- YouTube nu gasit dovezi privind implicarea Rusiei in referendumul pentru Brexit, a anunțat un reprezentant al companiei in fața unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza știrile false, scrie Reuters. Juniper Downs, directorul general pentru politici publice in cadrul YouTube a declarat ca…