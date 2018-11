Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat luni, în cursul unei vizite în capitala germana, ca Berlinul este în raza de actiune a noilor rachete rusesti de croaziera SSC-8, capabile sa poarte o încarcatura nucleara, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres.…

- Ministerul rus de Externe a anuntat o colaborare intre Universitatea din Craiova si Moscova. Stirea e falsa, dar n-a aparut intamplator. Rusii se pregatesc sa aniverseze 140 de ani de relatii diplomatice cu Romania. Cum legaturile politice sunt inghetate, Romania fiind orientata spre Vest, oficialii…

- Secretarul de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului, Nicolae Nasta, participa, in perioada 10 ndash; 12. octombrie, la reuniunea ministrilor apararii din Europa de Sud Est SEDM , eveniment gazduit in acest an de Serbia.Potrivit MApN, la reuniune…

- La Bruxelles continua reuniunea ministrilor apararii din tarile NATO, care vor discuta, printre altele, de unul din cele mai ample exercitii militare din istoria Aliantei, care se va desfasura in Norvegia. Ministrii apararii, reuniti la Bruxelles, vor evalua stadiul implementarii posturii de descurajare…

- Centrul canadian pentru etica in sport (CCES), insarcinat cu lupta impotriva dopajului in Canada, a reactionat dupa suspendarea sanctiunilor impotriva Rusiei, solicitand o reforma a Agentiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA), informeaza AFP. "Este timpul pentru toti cei si cele care cred…

- Secretarul general al Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Thorbjorn Jagland, a convenit deja cu reprezentanții Rusiei strategia menita sa modifice regulamentului APCE, prin care, in viitor, sa se readuca delegația rusa in Adunare, potrivit „Adevarului european”, care a obtinut draftul…

- Armata rusa a efectuat sambata, in cadrul manevrelor Vostok-2018 in Siberia si Extremul Orient Rus, exercitii in Marea Japoniei, in timp ce autoritatile de la Tokyo sunt ingrijorate in legatura cu o consolidare a prezentei militare a Rusiei, informeaza AFP.In cadrul exercitiilor de sambata…

- Intervenția in Siria, anexarea Crimeei și continuarea prezenței militare in estul Ucrainei pot fi prea costisitoare pentru președintele rus Vladimir Putin, scrie Anders Aslund, analistul centrului analitic american „Atlantic Counci”, intr-un articol pentru Project Syndicate, transmite Voice of America.…