- Liderul extremei drepte franceze Marine Le Pen urmeaza sa efectueze o vizita la Sofia, la 16 noiembrie, in vederea unei reuniuni cu aliati national-populisti din Europa de Est, in perspectiva alegerilor europene din mai 2019, au declarat joi surse concordante pentru AFP.

- Euro? Nu e o dogma, dimpotriva. "A fost o greseala," a declarat intr-un interviu pentru Huffington Post Gerolf Annemans, presedintele partidului flamand de extrema dreapta 'Vlaams Belang', care sprijina Italia in inclestarea sa cu Comisia Europeana pe tema proiectului de buget. Moneda unica, "forjata…

- Marine Le Pen a fost inculpata vineri de deturnare de fonduri publice, in cadrul unei anchete privind angajarii fictive la Frontul National (actualul RN, extrema dreapta) la Parlamentul European (PE), au declarat avocatii sai pentru Reiters, informeaza News.ro.Presedinta formatiunii de extrema…

- Liderii italian si francez de extrema dreapta si suveranisti Matteo Salvini si Marine Le Pen au atacat luni "buncarul de la Bruxelles", cu prilejul lansarii, la Roma, a campaniei lor electorale pentru alegerile europene din mai 2019, relateaza AFP. "Intalnirea din mai va fi finalul unui parcurs, a unei…

- „Biata Germanie, prea mare pentru Europa, prea mica pentru intreaga lume”, spunea Henry Kissinger cu mult timp in urma, parafrazandu-l pe faimosul Porfirio Diaz. Butada este inca adevarata in zilele noastre, dar lucrurile s-ar putea schimba rapid si Franta ar putea redeveni un jucator major in politica…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, lider al Partidului Libertatii (FPO, extrema dreapta), a propus luni formarea unui bloc comun in cadrul Parlamentului European cu partidul premierului ungar Viktor Orban, transmite AFP. "Invit cu placere prim-ministrul ungar Viktor Orban si partidul sau…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza pe tema reconfigurarii viziunilor politice la nivel european pornind de la schimbarile de pe scena politica din Germania.RFI: Problema imigratiei este pe cale de a redecupa peisajul politic european. Daca pina acum se exprimau…

- In aceasta perioada de reconfigurare a relatiilor internationale apar si componente negative ale acestui proces. Ele se manifesta prin extremisme de dreapta sau de stanga. „Movement“ ca miscare de extrema dreapta si „Antifa“ ca miscare de extrema stanga, sunt cele mai agresive in aceasta perioada de…