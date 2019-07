Ministrul italian de interne Matteo Salvini si-a mentinut pozitia ostila primirii de nave cu migranti dupa o reuniune de urgenta a unor ministri de interne din state membre UE, desfasurata miercuri seara la Helsinki si consacrata stabilirii unui "mecanism de solidaritate" in cazul crizei migrantilor care traverseaza Mediterana, informeaza AFP.



Participantii au dezbatut acest subiect in speranta identificarii unei solutii care sa puna capat incertitudinii navigarii ambarcatiunilor a caror debarcare este interzisa, dupa ce acestea au salvat migranti in Mediterana centrala.



