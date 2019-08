Stiri pe aceeasi tema

- In acest sezon, cea mai mare cantitate de grau achizitionata de Arabia Saudita a provenit din Germania, astfel incat Berlinul va avea cel mai mult de pierdut, avertiza recent un trader german. Si Polonia si statele baltice se vor confrunta cu pierderi, adauga acesta. In sezonul agricol…

- Contributia Romaniei la rezolvarea problemelor migratiei, precum si demersul MAE de a promova activ asistenta umanitara si asistenta pentru dezvoltare au fost reliefate de catre reprezentantul in Romania al Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), Nisreen Rubaian, in cadrul…

- Decizia Arabiei Saudite de a-si ajusta cerintele pentru importurile de grau, deschizand calea pentru granele de la Marea Neagra, va provoca dificultati semnificative unor exportatori din UE, care vor trebui sa caute piete alternative, apreciaza traderii, transmite Reuters. Autoritatea Generala…

- Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a avut intrevederi bilaterale cu inalti functionari ai ONU, la sediul Organizatiei, ocazie cu care a abordat mai multe subiecte, printre care modalitatile de indeplinire a obiectivelor de dezvoltare durabila, conectivitatea in domeniul transporturilor, asistenta…

- Yango, aplicație digitala de e-hailing, care opereaza in prezent in 16 țari din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, a fost lansata, joi, in București. Yango este parte a grupului Yandex, companie ruseasca de tehnologie care dezvolta produse și servicii folosind machine learning. Romania a devenit a…

- Filipine si Egipt sunt cele mai rezistente economii emergente la un posibil razboi comercial, in timp ce Mexicul este cea mai vulnerabila din cauza exporturilor sale mari spre SUA, arata o analiza realizata de Bloomberg in randul a 21 de economii emergente, potrivit AGERPRES.Printre economiile…

