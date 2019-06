Reuniunea Consiliului National Tripartit, convocata la Palatul Victoria. Au fost dezbatute Legea Dialogului Social si noua Lege a Pensiilor

Premierul Viorica Dancila a prezidat reuniunea Consiliului National Tripartit, convocata astazi, la Palatul Victoria, de ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, in calitate de vicepresedinte al CNT.Prim ministrul a transmis partenerilor sociali ca este nevoie de dezbatere in societate, astfel incat deciziile luate sa fie in acord cu opiniile unui numar cat mai mare de romani, in concordanta cu prevederile legale si cu incadrarea in bugetul de stat.Discutiile s au axat pe stadiul ini ...