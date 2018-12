Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a salutat joi semnele pozitive de progres in ce priveste atat atitudinea Ucrainei fata de comunitatile maghiare din Transcarpatia cat si relatiile bilaterale dintre Ungaria si Ucraina in general, relateaza agentia MTI. Parlamentul de la Kiev are planificat…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) are joi si vineri o reuniune ministeriala la Milano, pe agenda careia conflictul dintre Rusia si Ucraina in Marea Azov va fi tema principala, informeaza miercuri agentia EFE. ''Solutionarea crizei dintre Rusia si Ucraina…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, va participa la reuniunea anuala a Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), care se va desfasura in perioada 6 - 7 decembrie curent, in orașul Milano, Italia,

- Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a facut apel marți Rusiei și Ucrainei sa foloseasca „maximul de reținere” pentru a evita creșterea tensiunilor create in urma incidentului din Marea Azov, relateaza site-ul Ynet preluat de mediafax. Guterres a transmis ca este „profund…

- Secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a convocat o "reuniune extraordinara" cu Ucraina luni dupa-amiaza, la Bruxelles, dupa ce Rusia a sechestrat nave ucrainene in stramtoarea Kerci, informeaza AFP, informeaza Agerpres."La cererea presedintelui (ucrainean…

- Prim-ministrul roman a transmis interlocutorului aprecieri pentru excelenta cooperare la nivel parlamentar, atat in plan bilateral, cat si in formatul de dialog strategic trilateral derulat impreuna cu Polonia si a subliniat importanta dialogului constant si consecvent la acest nivel, pe teme strategice.A…

- Secretarul de stat in MAE Dan Neculaescu a reiterat, in Ucraina, mesajul ferm privind necesitatea prezervarii drepturilor etnicilor romani, in special dreptul la educatie in limba materna, precum si a consultarii autentice a acestora cu privire la deciziile care au implicatii pentru identitatea lor.…

- Secretarul de stat Dan Neculaescu a avut astazi, 3 octombrie 2018, o intrevedere cu Johannes Hahn, comisar european pentru politica de vecinatate si negocierile de aderare.Pe agenda au figurat evolutiile din vecinatatea estica si Parteneriatul Estic, inclusiv in perspectiva preluarii de catre Romania…