Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a primit astazi vizita ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord la București, Excelența Sa, Andrew Noble. Discuția a privit ultimele evoluții pe subiectul Brexit, dar și aspecte privind cooperarea polițieneasca la nivel bilateral.…

- „Noi am obosit sa tot spunem cat de nedreapta este situatia in care ne aflam si cat de rigurosi am fost in a respecta acquis-ul despre care vorbeam. Va fi o tema de discutie serioasa la reuniunea informala JAI din februarie, care se va desfasura la Bucuresti, si vom pune pe masa Consiliului aceasta…

- "Respectam votul de marti seara din Camera Comunelor si speram ca Marea Britanie va veni cat mai repede cu solutii concrete privind etapele urmatoare, astfel incat retragerea din Uniunea Europeana sa afecteze cat mai putini cetateni si mediul de afaceri. Consideram ca acordul de retragere ofera un…

- Liviu Dragnea lipsește de la primul eveniment important al președinției UE, cel inaugural, cand la București vin toți liderii europeni. Președintele Camerei Deputațiilor și-a delegat atribuțiile vicepreședintelui Florin Iordache pentru toata luna ianuarie. "Voi reprezenta Camera Deputațiilor in intalnirea…

- Preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019 nu e vazuta cu ochi buni de publicatiile occidentale, acestea semnaland faptul ca liderii politici ai Puterii de la Bucuresti sunt mai preocupati de modificarea legislatiei penale si a legilor Justitiei, decat de rezolvarea…

- Romania a obtinut un nou mandat pentru functia de director Operatiuni SELEC, prin Valentin-Paul Niculescu, seful Directiei Afaceri Europene, Schengen si Relatii Internationale din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, care a intrunit cele mai multe voturi pentru ocuparea functiei.…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va ține un discurs în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, în cadrul unei vizite prilejuita de preluarea de catre România a Președinției rotative a Consiliului UE.

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, va efectua saptamana viitoare, pe 21 noiembrie, o vizita la Bucuresti, alaturi de liderii grupurilor politice europarlamentare pentru a lucra, impreuna cu autoritatile din Romania, la pregatirea lucrarilor necesare a fi realizate cu o luna inainte…