Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la inceputul anului viitor, informeaza Reuters. Trump a afirmat ca dialogul secretarului de stat Mike Pompeo cu oficiali nord-coreeni va fi reprogramat. Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a nominalizat un vechi membru al Partidului Republican pentru pozitia de ambasador in Australia, a anuntat Casa Alba, care spera sa ocupe acest post diplomatic cheie ramas vacant de doi ani, relateaza Reuters. Numirea lui Arthur B. Culvahouse, avocat…

- Presedintele rus Vladimir Putin vrea sa primeasca o explicatie din partea Washingtonului privind decizia omologului sau american Donald Trump de a retrage Statele Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a informat duminica agentia RIA, citata de Reuters.

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat joi ca Statele Unite ale Americii nu au fost in stare in obtina nici un fel de realizari la reuniunea Adunarii Generale a ONU care a avut loc in aceasta saptamana, relateaza agentia Reuters, scrie Agerpres. Rohani si presedintele american, Donald…

- Un summit de succes, in ciuda problemelor de politica interna. Așa rezuma președintele Klaus Iohannis cele doua zile de discuții la nivel inalt in cadrul Inițiativei celor 3 Mari, care au avut loc la București.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a intampinat marti la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in care participa la cel de-al treilea summit dintre cele doua tari, ce vizeaza avansarea discutiilor privind denuclearizarea si incheierea oficiala a razboiului coreean, relateaza Reuters.

- Agentia Internationala de Energie Atomica a ONU a comunicat ca nu a gasit niciun indiciu care sa arate ca activitatile nucleare ale Coreii de Nord s-au oprit, scrie Reuters."Dezvoltarea programului nuclear al Coreii de Nord reprezinta un motiv de ingrijorare”, a comunicat agentia intr-un raport…

- Peste 175 de fosti oficiali ai Departamentului de Stat si ai Pentagonului si-au pus numele pe o declaratie semnata de oficiali de securitate nationala prin care este criticata decizia presedintelui Donald Trump de a anula accesul la informatii confidentiale pentru John Brennan, fost director al Agentiei…