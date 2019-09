Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, gazda summitului G7 incheiat luni la Biarritz, a declarat ca la aceasta reuniune nu s-a ajuns la un consens privind reprimirea Rusiei in acest grup, dorita de presedintele american Donald Trump, dar respinsa mai ales de Franta si Germania, potrivit agentiilor…

- Intr-o declaratie in prezenta cancelarului german Angela Merkel, inaintea discutiilor bilaterale in marja summitului G7 de la Biarritz, Trump a afirmat ca situatia actuala 'nu este corecta' fata de Statele Unite.'Vrem sa-i dam inapoi in zonele de unde au venit', a spus presedintele american.…

- ''Aceasta masura ar avea un impact puternic asupra sistemului italian, avand in vedere modul in care industria noastra auto este integrata cu cea Germaniei'', a spus Conte liderilor G7, potrivit unui oficial italian prezent la discutii. La reuniunea la nivel inalt a G7 (format din Canada,…

- Liderii statelor care fac parte din G7 se reunesc in acest weekend in orașul francez Biarritz pentru a participa la cel de-al 45-lea summit. Principalele teme ale summitului G7 sunt cele legate de conflictele militare și cele comerciale, noteaza BBC News, care explica importanța acestei intalniri. G7…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson le va spune presedintelui francez Emmanuel Macron si cancelarului german Angela Merkel ca parlamentul britanic nu poate opri Brexitul, relateaza ziarul Sunday Telegraph, preluat de Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Lovitura uriașa data de frații 'Dedeman'-…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Nu au fost anuntate intalniri cu omologi americani, insa la Teheran erau vehiculate zvonuri ca Zarif isi propune sa pregateasca o potentiala intrevedere cu oficiali de la Washington in marja Adunarii Generale a ONU din septembrie. Duminica, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat…